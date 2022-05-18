CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.

Теперь компании и ИП, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в СБП дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет с комиссией, не превышающей 0,7%.

Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.

«Мы постоянно помогаем вести клиентам их бизнес с помощью наших сервисов. Интеграция с ПСБ — один из залогов достижения этой цели. Решение позволяет тысячам наших клиентов упрощать бизнес-процессы, что особенно важно в нынешних условиях», — сказал Александр Чеперегин, директор по маркетингу компании «Тензор».

«Партнерство с компанией «Тензор» позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов», — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

Selectel строит в Москве огромный ЦОД

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Найдены «дыры» в сотнях программных продуктов Intel

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще