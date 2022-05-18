«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.

Теперь компании и ИП, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в СБП дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет с комиссией, не превышающей 0,7%.

Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.

«Мы постоянно помогаем вести клиентам их бизнес с помощью наших сервисов. Интеграция с ПСБ — один из залогов достижения этой цели. Решение позволяет тысячам наших клиентов упрощать бизнес-процессы, что особенно важно в нынешних условиях», — сказал Александр Чеперегин, директор по маркетингу компании «Тензор».

«Партнерство с компанией «Тензор» позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов», — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.