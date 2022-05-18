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МТС и HRlink предоставили бизнесу облачный сервис кадрового ЭДО

МТС в партнерстве с HRlink, облачным сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО), предоставила предпринимателям московского региона возможность дистанционно управлять трудовыми отношениями и автоматизировать рутинные кадровые операции. Это позволит отказаться от ведения кадрового делопроизводства на бумаге и сократить сроки и расходы на оформление кадровых документов.

Российская разработка HRlink позволяет дистанционно в полноценном формате вести весь цикл работ, связанных с кадровым документооборотом. На платформе доступны более 200 типов документов, позволяющих вести наем новых сотрудников, осуществлять кадровые переводы, оформлять отпуска, заказывать справки и проводить другие стандартные HR-операции. Подписывать документы можно в личном кабинете с компьютера или мобильного устройства с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или учетной записи на сайте госуслуг. По умолчанию сервис интегрирован с «1С:ЗУП» и «Босс-Кадровик», к другим учетным системам – SAP, «1C», «Битрикс24» – подключение доступно через API.

Решение ориентировано на бизнес с численностью свыше 100 сотрудников. Переход на электронный документооборот с помощью сервиса HRlink позволит бизнесу в среднем в три раза уменьшить сроки оформления кадровой документации, сэкономить несколько миллионов рублей в год за счет сокращения расходов на бумагу, печать, доставку и хранение документов, а также снизить нагрузку на HR-специалистов.

«Мы последовательно развиваем экосистему сервисов для бизнеса, которые помогают предпринимателям решать свои задачи быстрее и эффективнее. Возможность вести кадровый документооборот на КЭДО-платформе HRlink — еще один шаг навстречу потребностям наших клиентов. Мы уверены, что новый сервис станет полезным многим предприятиям, которым сегодня крайне важно находить быстрые и эффективные пути решения своих задач», — сказал коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Максим Кононенко.

«Рынок КЭДО начал стремительно расти два года назад в связи с широким распространением дистанционного и гибридного режима работы, а также благодаря снятию нормативных барьеров в ТК РФ в ноябре 2021 г. По нашим прогнозам, за текущий год в России он увеличится еще в 8-10 раз. Сейчас нашу платформу используют более 320 компаний общей численностью около 800 тыс. человек. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с МТС все больше московских предприятий будут переходить на цифровые способы ведения кадрового документооборота», — сказал директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

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