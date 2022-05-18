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«Корус консалтинг» запускает платформу для управления продажами на маркетплейсах Union-Marketplace

ГК «Корус консалтинг» объявил о запуске универсальной SaaS-платформы для управления полным циклом продаж на маркетплейсах — Union-Marketplace. Она автоматизирует работу с российскими маркетплейсами с помощью единого API для компаний с ассортиментом более 300 SKU и предоставляет доступ к отчётам и подробной аналитике.

Union-marketplace — платформа, объединяющая все маркетплейсы в едином окне, в котором бизнес может работать с полным циклом продаж. Она позволяет загружать информацию о товарах на маркетплейсы, обновлять цены и данные по остаткам, проверять наличие товара и сроки доставки, подтверждать или отклонять заказы, отслеживать маркировки и комплектацию по грузовым местам, отгрузку и изменение статусов доставки. Также она собирает аналитику по продажам и эффективности маркетинговых кампаний, формирует отчеты из разных систем и отображает их в едином окне.

Union-marketplace интегрирована с популярными торговыми площадками (Ozon, «Яндекс маркет», Wildberries, «Сбермегамаркет», Aliexpress), а также поддерживает работу с ИТ-системами «1С», «Мой склад», «1С-Битрикс24», «-Битрикс: Управление сайтом», решениями класса OMS (Order Managment System) и многими другими.

Для работы с различными торговыми площадками бизнесу необходимо обновлять информацию об ассортиментной матрице, остатках на складе, а также просматривать всю аналитику по продажам через отдельные личные кабинеты. Отсутствие единого личного кабинета для работы с различными маркетплейсами и необходимость отдельно интегрировать учетную систему через API с 2-3 маркетплейсами одновременно может стоить компании до 1,5 млн руб. в год. Новый инструмент решает эту проблему.

«Сегодня мы видим, что маркетплейсы остаются одним из самых популярных каналов продаж. Мы создали решение, которое помогает продавцам сконцентрироваться на главном — росте финансовых показателей и развитии бизнеса. Гибкая настройка и быстрый запуск работы с любой торговой онлайн-площадкой — это основное преимущество нашего инструмента. Мы уверены, решение поможет продавцам с любым уровнем автоматизации, готовым работать с маркетплейсами», — отметил Виктор Чертков, директор по продукту Union-Marketplace.

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