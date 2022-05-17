«Ижевский радиозавод» в четыре раза повысил производительность новой корпоративной системы

Команда сотрудников «ИРЗ» и казанского офиса «1С-Рарус» создали программно-аппаратную платформу, которая обеспечила работу до 1500 одновременно работающих пользователей в единой системе 1С:ERP на текущем оборудовании сотрудников. Проект реализован без остановки бизнес-процессов и в короткие сроки — за шесть месяцев, начиная с этапа проектирования до запуска в опытно-промышленную эксплуатацию. В четыре раза повысилась производительность, сократилось время выполнения регламентных расчетов с восьми до двух часов без оптимизации кода. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Ижевский радиозавод — российская группа приборостроительных компаний, реализующая российские и международные проекты в области космоса, железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Сегодня на предприятии работает 5500 человек.

Для работы в новой корпоративной информационной системе на платформе «1С:Предприятие» и еще 70 исторических систем потребовалось создание гибкой и масштабируемой серверной инфраструктуры для потребностей АО «ИРЗ».

На момент старта проекта в ИТ-подразделении компании было недостаточно специалистов, которые могли сформировать список требований к серверной инфраструктуре, обеспечить работу продуктов фирмы «1С» и их дальнейшее сопровождение. Требовалось выстроить стабильную систему, способную обеспечить необходимый уровень цифровизации предприятия.

Для выполнения работ были привлечены специалисты казанского офиса «1С-Рарус», которые параллельно с построением серверной инфраструктуры 1С, обучали сотрудников «ИРЗ» и помогали в подготовке базы знаний.

На начальном этапе проекта серверная инфраструктура «1С» состояла из сервера СУБД MSSQL и отказоустойчивого кластера «1С», который состоял из двух серверов приложений.

Сегодня выстроено три независимых зеркальных контура — рабочий, разработки и тестирования, в состав которых в т. ч. входят 70 исторических систем.

После запуска оборудования и продуктов «1С:Предприятие» в промышленную эксплуатацию, использование ресурсов в штатном режиме составило 50–60%. Можно с уверенностью говорить о том, что такие технологии на заводе позволят создавать и развивать новые проекты без увеличения мощности оборудования.

В четыре раза повысилась производительность, сократилось время выполнения регламентных расчетов с восьми до двух часов без оптимизации кода. Выход из строя сервера приводит к приостановке работы не более чем на пять минут. Удалось сократить время поиска неисправности, реакции на проблему.

По итогам обновления серверного парка «Ижевский радиозавод» получил очевидные преимущества: полное соответствие требований для развертки в помещении; сокращение расходов на инфраструктуру; упрощение администрирования; увеличение производительности; современные сервера сокращают вероятность ошибок, что критически важно для пользователей; усиление защиты.

Благодаря инженерному оснащению ЦОДа экономно используются энергоресурсы, сокращены расходы на обеспечение одного рабочего места, работа с программами ведется в режиме одного окна. Оборудование запитано с помощью двух подстанций: исключено отключение при перебоях с электричеством. В модуль включены источники бесперебойного питания, блоки кондиционирования. Система построена таким образом, что кондиционеры охлаждают только аппаратуру, а не помещение серверной. Это экономит более 700 тыс. руб. в год.

В ЦОДе предусмотрен модуль мониторинга работы инженерной инфраструктуры. Он генерирует информацию об уровне влажности, температуры, возможных неполадках. Реализована интеграция с действующей системой мониторинга серверной и сетевой инфраструктуры Zabbix, что позволяет выявлять проблемы и реагировать в режиме 24/7. Успешная реализация проекта привлекла внимание ведущие предприятия Удмуртии и Татарстана.

Сегодня центр обработки данных функционирует в штатном режиме, обеспечивает стабильную работу информационных систем предприятия.

Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора АО «ИРЗ»: «Еще год назад пользователи жаловались на скорость работы системы. И эту задачу помог решить ЦОД. На момент начала проекта в прошлом году действующие серверы BHP были загружены на 90%, что говорит об отсутствии отказоустойчивости. Вычислительных мощностей также не хватало для работы корпоративной информационной системы. Возможности старого оборудования использовались на пределе. Для решения задачи по модернизации локальной корпоративной сети, внедрения раздельного учета по заказам в “1С:ERP. Управление предприятием” мы создали новую и современную серверную инфраструктуру».

Руслан Гилязов, директор по ИТ АО «ИРЗ»: «Это решение помогло предприятию в глобальном изменении инфраструктуры, что создало базу для будущей цифровой трансформации бизнеса».

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 2700 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».