Бизнес-направление системной интеграции «РТК-Солар» увеличило выручку на 84% в 2021 году

Бизнес-направление системной интеграции компании «РТК-Солар» продемонстрировало стремительный рост по итогам 2021 г., увеличив выручку на 84%. Ключевыми драйверами роста направления стали проекты общенационального масштаба по созданию комплексных систем кибербезопасности для государственного сектора, а также крупные проекты по построению защиты ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий.

Для дальнейшего развития бизнес-направления с этого года «РТК-Солар» выделил его в самостоятельный бренд «Solar Интеграция». Он объединит в себе проекты по системной интеграции и защите объектов АСУ ТП.

«В прошлом году перед нами стояло немало амбициозных задач по реализации сложных проектов. Справиться с этими вызовами нам помогли слаженная работа команды, крепкие отношения с партнерами и большой опыт управления территориально-распределенными проектами. Запуск нового бренда стал логичным продолжением нашей стратегии развития и призван укрепить достигнутые результаты на рынке системной интеграции. В дальнейшем, как и ранее, мы продолжим фокусироваться на масштабных проектах как в государственном, так и коммерческом секторах», — отметил Дмитрий Горбатов, директор направления «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар».

Национальный провайдер технологий и сервисов кибербезопасности «РТК-Солар» начал формировать бизнес-направление системной интеграции с 2018 г. и спустя два года публично объявил о его запуске. Команда «Solar Интеграция» ежегодно выполняет свыше 100 комплексных проектов. Специалисты помогают государственным и коммерческим организациям выстраивать системы обеспечения кибербезопасности ИТ-инфраструктуры по модели on-premise, а также обеспечивать строгое соответствие требованиям регуляторов. Направление фокусируется на реализации территориально-распределенных проектов и защите центров обработки данных.

Для каждой задачи специалисты выбирают оптимальное решение из широкого списка продуктов по кибербезопасности. В прошлом году наиболее востребованными среди заказчиков направления стали продукты российских компаний Positive Technologies, Kaspersky, UserGate, «Гарда Технологии», «Код безопасности», «Инфотекс» и «С-Терра». Примерно в 80% комплексных проектов специалисты направления выполняют полный цикл работ от экспертного консалтинга до круглосуточного сопровождения внедряемых систем, уделяя повышенное внимание выстраиванию процессов кибербезопасности.

Сегодня «Solar Интеграция» обеспечивает потребности заказчиков в экстренном переходе на отечественные решения без потери данных и с минимальным простоем. Для замещения зарубежных средств защиты в долгосрочной перспективе команда бизнес-направления прорабатывает типовые комплексные решения, полностью состоящие из продуктов российских вендоров.