TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению

Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS и крупнейший российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью ELMA заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению.

Растущий спрос заказчиков на замену иностранного программного обеспечения и технологий российскими решениями привел к стратегическому партнерству между ТEGRUS и ELMA. В настоящее время компании нацелены на реализацию совместных комплексных ИТ-проектов по импортозамещению для российского бизнеса. Компании предложат российским заказчикам внедрение и интеграцию BPM-платформ.

Система ELMA BPM — платформа, позволяющая быстро и безопасно перейти на автоматическое выполнение и управление бизнес-процессами, что влияет на эффективность управления бизнесом. На основе платформы строится линейка продуктов ELMA: управление бизнес-процессами, управление электронными документами, управление клиентами, управление производительностью, управление проектами.

Сочетание возможностей TEGRUS и ELMA позволит российским корпорациям сохранить и поддерживать непрерывность бизнес-процессов и предотвращать снижение операционной эффективности путем замены западных систем класса СЭД, BPMS и CRM решениями ELMA365 без остановки процессов. ELMA BPM признана самой внедряемой BPM-системой в России и СНГ по версии TAdviser.

«Сейчас многие наши заказчики заинтересованы в качественных CRM- и BPM-системах, а также других российских технологиях для развития своего бизнеса. В арсенале компании ELMA есть целый класс эффективных решений, которые способны закрыть потребности наших заказчиков, и мы рады начать совместную работу по их интеграции», — комментирует Владимир Бочкарев, технический директор TEGRUS.

В будущем компании планируют развивать экспертизу на базе Low-code системы ELMA, которая позволит им реализовывать крупные совместные проекты цифровых преобразований для стратегического развития бизнеса.

«Любое решение требует профессионального внедрения и поддержки, поэтому мы очень рады сотрудничеству с компанией TEGRUS, которая является сильным игроком на ИТ-рынке и обладает необходимым опытом и экспертизой. Объединив усилия, мы поможем российским компаниям сохранить целостность и функциональность их ИТ-архитектуры», — отмечает Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.