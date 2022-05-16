«Т1 интеграция» стала партнером «Рикор электроникс»

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с «Рикор электроникс», российским разработчиком и производителем вычислительной техники. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

С 2021 г. «Рикор электроникс» осуществляет серийное производство вычислительных серверов и серверов хранения данных на собственной промышленной площадке площадью 34,9 тыс. кв. м. в Арзамасе Нижегородской области. Завод ведет подготовку производства для серийного выпуска ноутбуков и планшетов. Заканчивается тестирование инженерных образцов серверных блоков питания.

«В зависимости от вида изделия уровень локализации нашего производства составляет 50–70%. Это позволяет формировать стоимость устройств для наших клиентов и партнеров на 10–15% ниже, чем у азиатских производителей. На сегодняшний день объем производства серверного оборудования Rikor составляет более 10 тыс. единиц в год. В 2022 году мы ожидаем роста производства более чем на 50%, – сказал вице-президент «Рикор» Борис Иванов. – Мы заинтересованы в амбициозных партнерах, таких как “Т1 интеграция”, совместными усилиями с которыми сможем увеличить долю отечественных технологических решений на российском рынке».

«В ближайшие пять лет ожидается активное развитие производства высокотехнологичных решений в России. Способствовать этому процессу будут отечественные производители, такие как “Рикор электроникс”. С заключением партнерства в линейке доступных для наших заказчиков продуктов появится широкий ассортимент вычислительной техники под брендом Rikor с гибкими возможностями по сборке решений под собственные нужды», – отметил Роман Бобрышев, начальник управления центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 интеграции».

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Компания «Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Рексофт» и «Иннотех». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.