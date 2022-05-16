Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX

Компания Bonduelle выбрала Directum RX для перехода на электронный документооборот. Система помогает компании придерживаться принципов «зеленой» философии: сокращать расходы на бумагу и пересылку документов, создавать условия для удаленной работы, уменьшать количество рутинных задач. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Экологичный документооборот

Bonduelle стремится снижать потребление природных ресурсов во всех аспектах своей работы. Важным шагом для заботы об окружающей среде стало сокращение бумажного документооборота и внедрение системы ЭДО.

Последние несколько лет компания активно развивалась. С приобретением нового завода увеличилось количество сотрудников. Выросла операционная нагрузка на бизнес, а вместе с ней – объем документов. Громоздкий документооборот тормозил работу департаментов. Появилась необходимость во внедрении специальной программы для хранения, согласования, подписания электронных документов как внутри компании, так и с внешними контрагентами.

Системой для управления большим потоком документов была выбрана платформа Directum RX, а интегратором стал компания TANAiS. За шесть месяцев удалось провести анализ и сформировать полное техническое задание, внедрить и настроить систему Directum RX, а также организовать обучение сотрудников для эффективной работы в системе.

Создание цифрового офиса с Directum RX

Проект стартовал в конце 2020 г. Уже через полгода удалось цифровизировать несколько больших блоков: весь жизненный цикл управления договорами – от создания до подписания; внутренний и межкорпоративный документооборот; финансовый архив; автоматическую проверку контрагентов.

Работа из любой точки мира

Система Directum RX развернута в облаке, поэтому с документами и задачами можно работать не только в офисе, но и удаленно. Для доступа к системе 24/7 у сотрудников также есть мобильное приложение Directum Jazz.

Тема удаленной работы стала актуальна в последнее время, когда компания развивалась в разных регионах, появилась необходимость передавать документы между бизнес-юнитами без пересылки по почте. Кроме того, в период пандемии многие сотрудники работали удаленно: облачная система позволяет им подключаться отовсюду, где есть интернет.

Формирование управленческих отчетов

До внедрения системы документооборота в компании не велся учет документов. Например, не было возможности быстро узнать, сколько договоров заключает компания в год или сколько документов проходит по одному контрагенту.

Сейчас можно легко получить не только сведения о количестве документов, но и такие показатели, как нагрузка на отдельного сотрудника, что помогает менеджерам управлять потоком документов и загрузкой персонала.

Создание финансового архива

Все бухгалтерские документы хранятся в скан-образах или в электронном виде. Сотрудники бухгалтерии могут создавать архивы по тематикам, каталогам, папкам, а также отправлять документы с обеспечением юридической значимости по запросам госорганов или контрагентов.

Межкорпоративный документооборот

Реализован обмен электронными документами с внешними контрагентами через API с EDI-системой «Контур.диадок». Специальная бесшовная интеграция позволяет выгружать документы в обе стороны: из Directum RX в «Диадок» и обратно. Теперь пользователям не приходится совершать двойные действия в cистемах.

Результаты проекта

Благодаря внедрению Directum RX в компании Bonduelle: оптимизировали взаимодействие с контрагентами; снизились затраты на бумагу и пересылку документов; уменьшилось количество рутинной работы, сотрудники могут выделить больше времени на производственные задачи и развитие; появилась возможность полноценной удаленной работы с помощью веб-доступа к системе и мобильного приложения.

Мария Шкаева, директор по правовым вопросам Bonduelle, лидер проекта по автоматизации бизнес-процессов: «Мы гордимся своим опытом внедрения системы Directum RX. Всего за шесть месяцев нам удалось сформировать полное ТЗ, провести адаптацию системы и внедрение. Получилось реализовать все согласно плану, без задержек и проблем. Довольно быстро смогли обучить более 100 сотрудников, которые задействованы в процессах внутреннего и внешнего документооборота. Сейчас в системе Directum RX работает каждый третий сотрудник. Надеемся, что с помощью Directum RX и TANAiS мы продолжим развитие нашего цифрового офиса».

***

Bonduelle — компания по переработке овощей. Агропромышленный комплекс включает три завода, склады и сельскохозяйственные угодья площадью 10 тыс. га. В общей сложности компания выпускает более 85 тыс. тонн консервированных продуктов в год.

Directum — российская ИТ-компания. Разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. Оказывает полный спектр услуг по выстраиванию цифрового взаимодействия: анализ бизнес-процессов, создание, внедрение и сопровождение ИТ-решений для организаций различных масштабов и отраслей. Программные продукты компании разработаны в России, размещаются в ЦОДах на территории России, совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО.