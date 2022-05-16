Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов

АО «Газпромбанк» и «АМТ-груп» завершили реализацию комплексного проекта по модернизации контакт-центра банка, обслуживающего физических и юридических лиц. Внедренные решения позволили повысить уровень автоматизации обработки обращений за счет использования современных сервисов самообслуживания клиентов, тем самым повысив не только качество их обслуживания, но и удобство работы операторов контакт-центра с помощью автоматизированного рабочего места оператора. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-груп».

Сотрудники центра обрабатывают почти 1,5 млн вызовов ежемесячно и отвечают на тысячи электронных обращений. Внедрение новых решений помогло сократить время ожидания ответа более чем на 40% (с 93 до 54 секунд). Увеличилась производительность операторов: каждый сотрудник может теперь обслуживать до 2100 входящих вызовов.

В рамках цифровой трансформации Газпромбанком была поставлена задача по оптимизации всех технологических процессов, связанных с коммуникациями с клиентами. В ходе проекта модернизации и создания современного контакт-центра, отвечающего передовым стандартам качества обслуживания, были решены следующие задачи:

- расширение производительности контакт-центра для обеспечения бесперебойного обслуживания постоянно растущих объемов взаимодействий по всем дистанционным каналам;

- поддержка взаимодействия с клиентами по цифровым каналам, наиболее актуальным в настоящее время (online и offline чаты, email, SMS, анкетирование клиентов на сайте банка);

- реализация возможности обработки обращений всех типов из единого Автоматизированного Рабочего Места (АРМ) оператора;

- реализация сервисов автоматического обслуживания клиентов (развитие чат-ботов и голосового IVR);

- расширение возможности осуществления исходящего обзвона за счет модернизации соответствующей подсистемы (реализации более эффективных режимов обзвона с более высокой степенью автоматизации работы операторов);

- создание единой автоматизированной подсистемы отчетности и повышения качества оперативной отчетности.

В качестве новой платформы контакт-центра было выбрано решение, обеспечивающее круглосуточную бесперебойную работу банка по обслуживанию обращений клиентов через дистанционные каналы за счет географически-распределенной отказоустойчивой модели развертывания. Выбранная платформа позволяет в кратчайшие сроки наращивать количество рабочих мест операторов без необходимости изменения архитектуры решения.

Проведена интеграция платформы контакт-центра с существующей подсистемой записи телефонных переговоров, речевой и экранной аналитики для обеспечения записи всех телефонных переговоров операторов. Также реализована интеграция с внутренними информационными системами банка.

Созданные системы отчетности агрегируют информацию из разных каналов, позволяют делать прогнозы по предстоящей нагрузке и вносить соответствующие корректировки в графики работы операторов. Реализованные инструменты планирования позволяют учитывать не только рабочее время каждого отдельного сотрудника, его компетентность и подготовку, но и эффективность работы подразделений в целом, отдельных маркетинговых кампаний и проектов. Системы позволяют в режиме реального времени отслеживать работу контакт-центра вплоть до уровня отдельных операторов и получать информацию о занятости сотрудников в каждый момент времени.

Для качественной организации процесса обслуживания и повышения эффективности работы операторов в рамках проекта специалистами «АМТ-груп» были внедрены несколько специализированных систем:

1. АРМ Оператора (собственная разработка «АМТ-груп»)

Универсальное рабочее место, позволяющее настраивать рабочие зоны под нужды конкретного бизнес-подразделения. Сквозная аутентификация, преднастроенные профили пользователей, реализованные интеграции с внутренними информационными системами обеспечивают возможность работы в режиме «одного окна» для операторов разной специализации. Помимо обязательной CTI-панели в АРМе можно встраивать и отображать интерфейсы вспомогательных систем и сервисов (CRM-система, специализированная система для работы с задолженностью, система классификации обращений, анкетирование и т.д.).

2. Анкетирование (собственная разработка «АМТ-груп»)

Подсистема для создания скриптов (сценариев обслуживания клиентов), проведения анкетирования клиентов в рамках реализации маркетинговых программ и акций.

3. АМТ Campaign Manager (коробочное решение «АМТ-груп»)

Была внедрена собственная разработка, которая предоставляет простые и удобные инструменты для проведения эффективных кампаний обзвона и позволяет осуществлять централизованное управление процессом исходящего обзвона в режиме реального времени.

4. Классификатор (собственная разработка «АМТ-груп»)

Для сбора тематической статистики при взаимодействии с действующими и потенциальными клиентами банка предусмотрена возможность классификации обращений в процессе общения с клиентом.

5. Подсистема IVR

Данная подсистема позволила расширить стандартный функционал платформы контакт-центра в части IVR с помощью голосового помощника. Этот голосовой помощник позволяет определять и классифицировать обращения клиентов, а также предоставляет ряд автоматизированных сервисов самообслуживания. Например, были автоматизированы такие сервисы, как предоставление справочной информации по отделениям, банкоматам, курсам валют, и т.д.

Помимо голосового помощника был внедрен web-сервис, позволяющий бизнес-пользователям гибко настраивать правила обработки обращений клиентов, в том числе: настраивать маршрут вызова и управлять логикой обслуживания клиента в зависимости от входящего номера контакт-центра (DNIS); редактировать текст сообщений, который озвучивается клиентам; управлять логикой обслуживания в зависимости от определяемой категории клиента.

«Вопросы качественного дистанционного обслуживания клиентов в банковском секторе стоят максимально актуально, вчерашние решения перестают отвечать задачам бизнеса, требуя от банков развивать сервисы коммуникации с клиентом, – сказала начальник Департамента клиентского сервиса Газпромбанка Полина Сивакова. – Благодаря внедренным решениям были структурированы и автоматизированы бизнес-процессы различных подразделений, мы получили не только инструменты для повышения уровня обслуживания наших клиентов, но и механизмы для планирования и прогнозирования своей работы».

«Цифровая трансформация бизнеса – один из основных трендов для рынка ИТ в современном финсекторе. Проект по цифровизации для крупного банка такого уровня потребовал от нас не только профильных компетенций в области создания контактных центров и смежных с ними систем, но и опыта собственной разработки соответствующего объема, тем самым став интересным для нас, как для интегратора, с точки зрения практического применении нашей экспертизы», – отметил Алексей Жирнов, директор Департамента коммуникационных решений «АМТ-груп».

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«АМТ-груп» – системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV. Компания является партнером более 100 ведущих российских и мировых производителей оборудования и программного обеспечения.

«АМТ-груп» выполняет проекты для государственных структур и бизнеса в различных отраслях экономики, наиболее активно работая в телекоммуникациях, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспортной отрасли.

Сервисный центр «АМТ-груп» предоставляет услуги технической поддержки сетевого оборудования, программных приложений, комплексных ИТ-систем и систем информационной безопасности. «АМТ-груп» имеет более 60 сервисных региональных партнеров, партнерская сеть охватывает более 100 городов России от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ. Созданы собственные склады запчастей и резервного оборудования в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах России.