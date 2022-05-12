Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению

Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг Tegrus и российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью Elma заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Tegrus.

Растущий спрос заказчиков на замену иностранного программного обеспечения и технологий российскими решениями привел к стратегическому партнерству между ТEGRUS и Elma. В настоящее время компании нацелены на реализацию совместных комплексных ИТ-проектов по импортозамещению для российского бизнеса. Компании предложат российским заказчикам внедрение и интеграцию BPM-платформ.

Система Elma BPM – платформа, позволяющая быстро и безопасно перейти на автоматическое выполнение и управление бизнес-процессами, что влияет на эффективность управления бизнесом. На основе платформы строится линейка продуктов Elma: управление бизнес-процессами, управление электронными документами, управление клиентами, управление производительностью, управление проектами.

Сочетание возможностей Tegrus и Elma позволит российским корпорациям сохранить и поддерживать непрерывность бизнес-процессов и предотвращать снижение операционной эффективности путем замены западных систем класса СЭД, BPMS и CRM решениями Elma365 без остановки процессов.

«Сейчас многие наши заказчики заинтересованы в качественных CRM- и BPM-системах, а также других российских технологиях для развития своего бизнеса. В арсенале компании Elma есть целый класс эффективных решений, которые способны закрыть потребности наших заказчиков, и мы рады начать совместную работу по их интеграции», — сказал Владимир Бочкарев, технический директор Tegrus.

В будущем компании планируют развивать экспертизу на базе Low-code системы Elma, которая позволит им реализовывать крупные совместные проекты цифровых преобразований для стратегического развития бизнеса.

«Любое решение требует профессионального внедрения и поддержки, поэтому мы очень рады сотрудничеству с компанией Tegrus, которая является сильным игроком на ИТ-рынке и обладает необходимым опытом и экспертизой. Объединив усилия, мы поможем российским компаниям сохранить целостность и функциональность их ИТ-архитектуры», — отметил Андрей Чепакин, коммерческий директор Elma.

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Tegrus – российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Компания предлагает широкий спектр отраслевых решений, экспертизы и необходимых информационных технологий для создания и развития конкурентных преимуществ своих заказчиков.

Ключевые экспертизы компании: проектирование, внедрение и поддержка инженерных систем зданий и ЦОД, систем мультимедиа, систем вычислительной инфраструктуры и информационной безопасности, АСУТП, систем связи и передачи данных, ВКС и персональных устройств, а также реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры.

Tegrus располагает собственной тестовой лабораторией, которая позволяет моделировать решения любой сложности с применением оборудования и технологий различных производителей.

Tegrus обладает опытом успешной реализации проектов в области импортозамещения — как в госсекторе, так и в коммерческих структурах. Компетенции компании включают решения ведущих мировых и российских производителей и разработчиков. В арсенале Tegrus более 300 вендорских партнерств.

Elma — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения.

С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и успешно используют программные продукты Elma. Elma365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.