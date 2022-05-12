«Почта России» протестирует электрогрузовик Drive Electro

«Почта России» протестирует электрогрузовик компании Drive Electro, отечественного разработчика электрического коммерческого транспорта. Компания планирует использовать машину для перевозки посылок и писем по Москве. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

«Почта России» будет тестировать электрогрузовик для городской доставки отправлений от сортировочных центров до отделений. В процессе эксплуатации компания сосредоточится не только на оценке эффективности перевозки грузов. Специалисты Почты проанализируют снижение воздействия на окружающую среду, а также «шумового загрязнения» с учетом расположения части отделений в жилом массиве.

Грузоподъемность передаваемого электрогрузовика – 4 тонны, максимальная скорость – 110 км/ч, а запас хода – 400 км пустым и 250 километров при полной загрузке. Зарядка возможна в двух режимах: стандартная и быстрая. Время полного заряда батареи при стандартной зарядке составляет два часа, а при быстрой – один час.

«У нас в автопарке уже есть несколько грузовых электромобилей разных производителей, которые мы тестируем в полевых условиях. Теперь мы сможем сравнивать электрокары не только с классическими дизельными и газовыми грузовиками, но и между собой. Мы получим более развернутую картину по возможностям и потенциалу разных производителей, а также поймем, насколько существующие электромобили могут решать задачи “Почты России”», – отметил Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России». «Компания Drive Electro разрабатывает электротранспорт как готовое решение к переходу в эру экологически чистого потребления. Наши решения для пассажирских перевозок уже сейчас являются экономически эффективными на городских маршрутах и доказали свою надёжность. Грузовой развозной транспорт особенно выгоден в городе с многочисленными вынужденными и технологическими остановками и должен быть экологически чистым. Мы, как и всегда, думаем о наших конечных потребителях и облегчаем их первый шаг по переходу к использованию новых технологий и передаем электрогрузовик вместе с зарядной станцией и контрактом сервисного обслуживания в режиме 24/7», – сказал Сергей Иванов, основатель и генеральный директор Drive Electro.

«Почта России» ищет и внедряет технологии и решения, способные сократить негативное воздействие на экологию. Компания планирует перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Это позволит к 2025 г. снизить выбросы углекислого газа на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. В 2020 г. Почта начала переоборудовать уже имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа.

***

АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. «Почта России» является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли. «Почта России» усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.