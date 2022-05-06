Softline изучает возможности реструктуризации активов и изменения структуры владения ими

Зарегистрированная на Кипре компания Softline, глобальный поставщик решений для ИТ и цифровой трансформации со штаб-квартирой в Лондоне, работающая почти в 60 странах, прислала CNews следующее заявление.

Softline привержена своим обязательствам перед клиентами во всех регионах присутствия, помогая им в цифровой трансформации. Текущие геополитические события оказали несоразмерное влияние на рыночную стоимость Softline, которая на настоящий момент не соответствует реальной.

Компания продолжает активно подстраиваться под изменяющиеся условия российского рынка РФ, стараясь, где возможно, сократить влияние таких факторов, как ограничение поставок некоторых программных продуктов и оборудования, а также изменения политик работы в Российской Федерации некоторых производителей. В настоящий момент международный рынок и рынок Российской Федерации уже значительно отличаются в части операционных составляющих, приоритетов клиентов, а также требуемых рыночных стратегий. Поэтому, Softline приступил к изучению существующих возможностей по изменению структуры активов и структуры владения ими для оптимизации стоимости компании в интересах всех заинтересованных сторон.

Владимир Лавров, генеральный директор Softline Россия заявил CNews, что «Softline Россия останется крупнейшим и самым устойчивым игроком на российском ИТ-рынке с лучшей командой и сильнейшим опытом. Данное объявление не отразится на исполнении обязательств перед заказчиками. В планах компании – продолжить активный рост и развитие в России и остаться для заказчиков доверенным партнером в проектах по цифровой трансформации и кибербезопасности».

По его словам, «Softline заинтересован и намерен продолжать обслуживание всех своих клиентов во всех регионах присутствия, включая Россию, с фокусом на рост и будет оказывать всестороннюю поддержку своим клиентам, сотрудникам, поставщикам и акционерам».