CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

Comindware и Kickidler помогут России решить срочные задачи импортозамещения

Компания Comindware и «Айти сервис менеджмент» (бренд Kickidler) объединяют усилия по выводу на российский рынок конкурентного решения для автоматизации бизнеса и эффективного учета рабочего времени. Партнерство разработчиков программных решений позволит частным и государственным компаниям в России быстро и успешно заместить аналогичное иностранное ПО. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Со своей стороны Comindware предоставляет современную Low-code платформу для автоматизации бизнес процессов — Comindware Business Application Platform. Платформа позволяет без привлечения разработчиков ПО оптимизировать операционную деятельность и контролировать ключевые показатели эффективности ключевых процессов на предприятии или организации. Разработанный Comindware программный продукт входит в реестр отечественного ПО.

В рамках партнерства, компания «Айти сервис менеджмент» инвестирует в интеграцию с Comindware Business Application Platform свою систему учета рабочего времени Kickidler. Система позволяет оценить продуктивность каждого сотрудника, а также бороться повысить эффективность удаленной или офисной работы.

Ожидается, что интеграция платформы Comindware и системы Kickidler положительно отразится на скорости работы бизнеса и его финансовой эффективности.

Партнерство двух крупных российских разработчиков позволит снизить зависимость российского бизнеса от иностранного ПО.

«Мы объединяем свои усилия с “Айти сервис менеджмент” для того, чтобы российский бизнес смог уверенно работать в любых условиях, повышая свою эффективность и не теряя инвестиции в цифровую трансформацию из-за ухода иностранных партнеров. Со своей стороны мы ищем и находим возможности постоянно расширять функциональность своей Low-code BPMS платформы благодаря привлечению российских партнеров и их первоклассных программных разработок», — сказала Елена Гайдукова, аналитик группы цифровых инициатив Comindware.

***

«Айти сервис менеджмент» — компания-разработчик российской системы учета рабочего времени Kickidler. Kickidler — программа для мониторинга сотрудников за компьютерами нового поколения. Позволяет анализировать продуктивность пользователей за рабочими компьютерами, выявляя сильные и слабые стороны команд. Отличительной особенностью Kickidler является акцентирование на визуальном контроле. Благодаря функциям онлайн просмотра неограниченного количества экранов и записи видео с экранов, программу невозможно обмануть, например, используя автокликер.

В 2020 г. разработчики системы Kickidler выпустили новый функционал «Автокик» специально предназначенный для мониторинга удаленных сотрудников. Он включил в себя инструменты самоконтроля сотрудника и умные уведомления об аномальных действиях сотрудника. В настоящий момент Kickidler продается в шестидесяти странах мира, однако российский рынок по-прежнему является для программы приоритетным.

Comindware — российская компания с более чем десятилетней историей, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer

«Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов

«Почта России» с двух попыток не сумела купить память и диски для своих ПК

Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
Показать еще