«Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр

«Инфосистемы джет» создала в своём офисе пространство, оснащённое в соответствии с лучшими практиками в области мультимедиа и инженерных решений. Теперь в распоряжении компании есть многофункциональное трансформируемое пространство с гибкой системой управления для проведения конференций, семинаров и обучающих мероприятий.

Пространство создавалось собственными силами ИТ-специалистов «Инфосистемы джет», которые реализовали несколько крупных проектов по внедрению мультимедиа и созданию agile-пространств для ряда российских компаний.

Новый конференц-центр легко трансформируется под задачи и формат мероприятия. Благодаря двум мобильным перегородкам его можно разделить на три изолированных функциональных зоны. Каждая из зон имеет отдельный вход, независимую систему кондиционирования и вентиляции и необходимое мультимедийное оборудование. Для проведения масштабных мероприятий помещение можно преобразовать в конференц-зал вместимостью более 100 человек.

Один из главных компонентов мультимедийного комплекса — бесшовный светодиодный экран, выполненный на базе современной технологии MicroLED (chip-on-board). Такие дисплеи имеют более высокую яркость и обеспечивают более низкое энергопотребление по сравнению с SMD светодиодными экранами.

Каждая из функциональных зон оснащена мобильными комплектами видеоконференцсвязи. Это интерактивные дисплеи, которые могут использоваться для вывода контента на экран различными способами (включая технологию Miracast и кнопку Barco). В режиме электронной белой доски пользователи могут создавать на экране необычные эффекты, обрезать, редактировать и перемещать изображения в один клик, а затем получившийся результат рассылать участникам мероприятия на электронную почту.

Для обеспечения высокого качества звука в любой точке зала по всему помещению равномерно распределены громкоговорители, а для исключения эффекта колодца использованы звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Для спикеров предусмотрены беспроводные микрофонные системы, ручные и петличные микрофоны, микрофоны на гибкой стойке, а также микрофонный массив над слушателями.

Все системы объединены единой платформой управления и автоматизации Crestron, интерфейс которой был разработан специально для конференц-центра. С помощью управляющего планшета участники и организаторы мероприятий могут настроить всё мультимедийное оборудование под конкретную задачу, а также изменять источники аудио- и видеосигналов, управлять ВКС, записью и камерами.

«Мы создали пространство, которое отражает наш подход к обучению и организации мероприятий. У нас очень много образовательных и деловых событий. Сегодня, например, мы можем запланировать конференцию для партнёров, а на следующий день — обучение для команды из 10 человек. И наш новый конференц-центр отлично подойдёт под любой формат, потому что пространство без усилий трансформируется под разные запросы. При проектировании мы также учли то, что большая часть мероприятий проходит в гибридном формате. Теперь, благодаря новым мультимедийным возможностям, наши удалённые участники будут вовлечены в процесс на 100%», — отметила Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом «Инфосистемы джет».