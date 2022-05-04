«Сиссофт» предложит дата-центрам экосистему VeiL

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, заключил партнерство с НИИ «Масштаб» с целью продвижения линейки отечественных продуктов VeiL для оснащения центров обработки данных.

В рамках сотрудничества клиенты «Сиссофт» получат доступ к расширенному портфелю инфраструктурных решений VeiL. Среди них платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративная облачная платформа ECP VeiL для централизованного управления вычислительной инфраструктурой и аппаратно-программный комплекс «Гелиос» для создания конвергентной инфраструктуры.

«Сегодня бизнесу необходим новый уровень независимости от импортных продуктов, линейка VeiL имеет очень сильный потенциал. Это достойные решения в области серверной виртуализации и виртуализации рабочих мест (VDI), способные закрывать задачи бизнеса, не уступая в качестве иностранным аналогам», — отметил Владимир Трифонов, менеджер по развитию бизнеса инфраструктурных решений «Сиссофт».

Глубокая степень интеграции продуктов экосистемы VeiL обеспечивает высокие показатели быстродействия, масштабируемости и отказоустойчивости.

В рамках сотрудничества «Сиссофт» будет продвигать линейку решений VeiL, предоставляя бизнесу реализацию комплексных проектов, включающую поставку и полноценное внедрение системы.

НИИ «Масштаб» — предприятие государственной корпорации «Ростех», которое входит в контур концерна «Автоматика». НИИ «Масштаб» проводит разработку, серийный выпуск и внедрение средств сетевой безопасности, систем унифицированных коммуникаций, включая систему видеоконференцсвязи и средств виртуализации.