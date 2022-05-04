Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ

Разработкой инженерного программного обеспечения для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперарабатывающей промышленности РФ займутся совместно компания «СиСофт разработка» (г. Москва) и Центр мониторинга новых технологий (г. Москва), между которыми уже подписано соответствующее соглашение. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт».

В условиях антироссийских санкций и возникающих рисков ухода с отечественного рынка иностранных разработчиков ПО складывается ситуация, при которой предприятия промышленного сектора страны – НПЗ, ГПЗ и НХЗ – могут остаться без необходимого инженерного программного обеспечения. Это может стать еще одним серьезным ударом по ведущей отрасли экономики страны – нефтегазовой, чего допустить нельзя.

Как известно, США включили в перечень санкций запрет на поставки в Россию оборудования и технологий, которые до последнего времени широко использовались в том числе в отечественной промышленности. В этот список входит и программное обеспечение, что, по мнению экспертов, может вызвать серьезные проблемы. Копирование программных решений производства США повлечет за собой нарушение лицензионных соглашений.

Компания «СиСофт разработка» (CSoft) и ООО «ЦМНТ» выразили готовность к сотрудничеству с целью закрыть потребности отрасли в качественных аналоговых ИТ-решениях и обеспечить предприятия отрасли квалифицированным ПО для решения предметных задач по планированию и оптимизации.

«Уверен, что объединение усилий ведущего российского разработчика ПО CSoft и исследовательской компании ЦМНТ, имеющей опыт научных исследований в предметной области, поможет предприятиям промышленного сектора сохранить достигнутый уровень эффективности с применением отечественной версии», – отметил директор по инжинирингу ЦМНТ Александр Зуйков.

На сегодняшний день в России действуют 37 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), при этом до введения санкций программное обеспечение для них поставляли всего два вендора: AspenTech, специализирующийся на услугах для нефтегазовой промышленности, и Honeywell – производитель электронных систем управления и автоматизации. Отечественных решений, которые позволили бы закрыть потребности промышленности, до последнего времени на российском рынке представлено не было.

«IndustriCS Platform (Refinery) – первый российский программный продукт, позволяющий решать задачи производственного планирования и оптимизации работы НПЗ и нефтехимических производств. Он является совместным проектом ЦМНТ и компании “СиСофт разработка”», – сказал руководитель департамента цифровизации CSoft Александр Воротников.

Основная задача программы – ресурсное планирование и расчет оптимального варианта производственного плана, которому соответствует максимальная маржинальность, с учетом ограничений по качеству товарной продукции.

Области применения системы IndustriCS Platform (Refinery) различны.

Она актуальна для производственных организаций, позволяя провести экономическую оптимизацию объемного планирования деятельности предприятия, организовать стратегическое планирование его деятельности, осуществлять бизнес-планирование.

Проектным организациям IndustriCS Platform (Refinery) предоставляет возможность проводить технико-экономическую оценку изменений в выработке и качестве товарных пулов при модернизации или строительстве новых производственных мощностей, а также оценить максимальный потенциал выработки нефтепродуктов на НПЗ.

Выход бета-версии программы IndustriCS Platform (Refinery) ожидается во втором полугодии 2022 г.

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«СиСофт разработка» (СSoft) входит в Группу компаний «СиСофт». Российский разработчик инженерного программного обеспечения САПР и BIM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования с опытом работы на рынке свыше 30 лет.

ЦМНТ (Центр мониторинга новых технологий) – независимая исследовательская компания, специализирующаяся на разработке новых продуктов и технологий, экспериментальных и аналитических исследованиях и консалтинге в нефтегазовом секторе, нефтехимии, энергетике, в области альтернативных видов топлива.