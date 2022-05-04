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OCS начинает продвижение программных продуктов Flat Software

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с компанией «Телесвязь», отечественным разработчиком информационных, коммуникационных и телекоммуникационных систем. В рамках партнерства с вендором OCS предлагает ИТ-каналу программные продукты Flat Software:

Flat Softswitch – система корпоративной IP-телефонии, которая обладает полным набором бизнес-функций и может развертываться в виртуальной среде или на отдельном серверном оборудовании. Flat Softswitch разработана для использования на предприятиях и в организациях, имеющих неоднородную структуру абонентов (состоящих из офисных, удаленных и мобильных работников).

«Flat Контакт» – система создана для решения задач, связанных с автоматической обработкой телефонных вызовов. Система имеет широкое применение: от простейшего автосекретаря с голосовым меню IVR до развитого контакт-центра, позволяющего оптимально использовать имеющиеся у компании ресурсы (персонал, каналы связи, оборудование и программное обеспечение для обслуживания клиентских обращений). Омниканальность программного решения позволяет повысить эффективность работы контакт-центра.

«Flat Запись» – решение дает возможность записывать аудио и видеозвонки в высоком качестве. Одним из преимуществ «Flat Запись» является возможность интеграции с разными типами АТС (аналоговые, цифровые, IP) и другими системами записи и распознавания речи, что позволяет экономить на покупке нового оборудования

«Flat Конференция» – система создана для решения задач, связанных со сбором и проведением аудиоконференций, в том числе - селекторных совещаний. Решение может быть интегрировано в любую существующую систему телекоммуникаций и существенно расширить ее возможности в сфере корпоративных коммуникаций. Программный продукт «Flat Конференция» способен взаимодействовать с любыми системами корпоративной телефонии, поддерживающими стандартный протокол SIP.

«Flat Оповещение» – универсальный инструмент для массовой рассылки звуковых и текстовых сообщений неограниченному числу абонентов по любым каналам связи. Комплекс обладает точным алгоритмом подтверждения доставки сообщений, что позволяет получать достоверную информацию об эффективности оповещения.

Все решения Flat Software включены в реестр российского ПО. Сотрудничество с вендором позволит OCS расширить портфель импортозамещающей продукции и продвигать на российский рынок отечественные разработки в области систем связи и автоматизированного управления.

Консультационную и техническую поддержку решений Flat Software осуществляют инженеры департамента систем связи OCS Distribution, а также специалисты вендора. Продуктовая команда дистрибьютора окажет партнерам-интеграторам помощь в изучении требований заказчика, проектировании комплексных решений, тестировании их на совместимость с существующей инфраструктурой и внедрении на объект. Решение Flat Softswitch уже доступно для заказа в OCS Distribution.

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