Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске

В Новосибирске начала работу комплексная цифровая система по управлению общественным транспортом, которую разработала компания «Датапакс». Сервисы оплаты проезда реализует ООО «Сбертройка» при участии ПАО «Сбербанк». Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Пилотный проект стартовал в рамках развития городского транспорта Новосибирска. На первом этапе в нем принял участие автобусный маршрут №5. Транспортное средство оснастили высокоточными датчиками мониторинга пассажиропотока, информационными медиапанелями, которые транслируют маршрутный и развлекательный контент для пассажиров. В автобусе установили валидаторы для безналичной оплаты проезда банковской картой или транспортной картой «Тройка».

Жители города смогут протестировать мобильное приложение «Новосибирск транспорт», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. В мобильном приложении можно посмотреть расписание, проложить удобный маршрут, отследить движение транспорта на карте в реальном времени, узнать прогнозируемое время прибытия автобуса на нужную остановку и оплатить проезд.

«Современный пассажирский транспорт неразрывно связан с цифровыми сервисами. И наша задача – продемонстрировать администрации Новосибирска комплексные цифровые решения и познакомить жителей с современными и удобными сервисами для планирования и совершения поездки в общественном транспорте», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

В Новосибирске активно идет реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках программы в городе проводится ремонт и строительство новых дорог, а также обновляется парк транспортных средств. Так, в конце 2021 г. на маршруты вышли 50 новых автобусов небольшой вместимостью, а в начале 2022 г. в городе начали тестировать электробус «Горожанин». Внедрение цифровой платформы станет еще одним шагом к модернизации транспортной системы Новосибирска и поможет повысить пассажирскую мобильность.

Комплексная цифровая система будет собирать и анализировать все данные, что позволит эффективно управлять транспортной системой города: корректировать маршруты, формировать удобное расписание, контролировать транспортную работу, сбор выручки и безбилетные проезды. По итогам пилотного проекта можно будет провести оценку и сформировать дальнейшую программу развития цифровых сервисов для городского пассажирского транспорта Новосибирска.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.