Подтверждена совместимость ПО «Кибер бэкап» с продуктами «Ред софт»

Российский разработчик решений для резервного копирования, защиты и восстановления данных «Киберпротект» и отечественная софтверная компания «Ред софт» провели ряд испытаний на совместимость программных продуктов.

Результаты тестов показали, что система «Кибер бэкап 15U2.6» успешно работает в среде операционной системы «Ред ОС» и «Ред виртуализации», а также с СУБД «Ред база данных». Решение предназначено для реализации комплексной защиты данных и их аварийного восстановления.

Компании ведут непрерывную работу по интеграции продуктов и их новых версий с целью создания более широкого спектра возможностей для отечественных пользователей.

«Кибер бэкап» — решение для резервного копирования и восстановления ИТ-систем любой сложности. «Кибер бэкап» защищает данные, приложения и инфраструктуру, масштабируется без ограничений и экономит деньги, позволяя вернуться к работе за считанные минуты. «Кибер бэкап» входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, обладает версией, сертифицированной ФСТЭК России.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

СУБД «Ред база данных» — современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Ред виртуализация» — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В «Ред виртуализации» реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. «Ред виртуализация» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«При эксплуатации проверенного решения для резервного копирования и восстановления данных заказчики могут не опасаться за сохранность своей информации и быть уверенными в работоспособности систем. Подтвержденная совместимость комплекса системного программного обеспечения «Ред софт» и «Кибер бэкап» — это решение, для оперативного и безопасного перехода российских организаций на преимущественное использование отечественного ПО», — сказал Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств компании «Киберпротект».

«В результате проделанной работы мы получили комплексное решение на основе продуктов, входящих в реестр российского ПО. Теперь пользователи могут использовать его с уверенностью в бесперебойной работе и надежной защите данных. Мы продолжаем работу по интеграции наших продуктов с другими отечественными решениями, создавая новые возможности для инновационного развития», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».