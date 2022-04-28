CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud

Компания CleverDATA провела сравнение облачных платформ в России и остановилась на решении Yandex Cloud. Среди параметров выбора – наилучшая техническая готовность сервисов, дорожная карта их развития, возможности для масштабирования собственного решения, а также безопасность хранения и обработки данных. Реализация CDP-платформы CleverDATA на Yandex Cloud уже доступна для действующих и потенциальных клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Платформа управления клиентскими данными CleverDATA для корпоративного и среднего бизнеса интегрирует аудиторные данные из любых каналов для эффективных маркетинговых коммуникаций и рекламы. В процессе работы тысячи сегментов перестраиваются, анализируются и доставляются на десятки рекламных площадок («Яндекс», Google, «Вконтакте», MyTarget, и др.). CDP обрабатывает до 180 тыс. событий в секунду на узел, средний объем аудиторных данных составляет 25 ТБ. Традиционным способом разворачивания CDP были выделенные серверы (baremetal) в контуре заказчиков и на облачной платформе с минимальным набором сервисов. Размещая вычислительные мощности на физических серверах, компания часто сталкивалась с проблемами масштабирования: рост объема данных требовал развертывания новых вычислительных узлов, хранение данных не было отделено от вычислений, да и поддержка узлов в рабочем состоянии отнимала человеческие ресурсы от задач по развитию продуктов. Кроме того, инфраструктуру нужно было модернизировать как аппаратно, так и программно. Было решено двигаться в сторону облачных платформ, которые предлагают необходимое программное обеспечение и сервисы как услугу.

В результате совместной работы решение было перенесено на управляемые сервисы Yandex Cloud с сохранением возможности функционирования под высокой нагрузкой и оптимизацией потребления ресурсов инфраструктуры для клиентов. Эластичность управляемых сервисов Yandex Cloud позволит клиентам CleverDATA существенно сэкономить на инфраструктуре за счет запуска требуемого объема вычислительных ресурсов, когда это необходимо, и их высвобождения, когда потребность в них исчезает. Увеличение скорости и частоты релизов за счет возможности автоматизированного и воспроизводимого управления инфраструктурой по концепции Infrastructure as Code позволит быстро доставлять новые изменения и улучшать CDP-платформу как продукт.

Павел Плешков, главный управляющий директор CleverDATA: «Облачные технологии позволяют реализовать масштабируемые решения с высокой нагрузкой. Благодаря этому наша команда может сосредоточиться на развитии нового функционала платформы и решении задач клиентов, не отвлекаясь на поддержку инфраструктуры. А клиенты могут безопасно и оперативно собирать сегменты, запускать рекламные кампании, тестировать множество гипотез и анализировать их результаты».

На выбор облачной платформы также повлияли наилучшая техническая готовность сервисов Yandex Cloud и дорожная карта их развития. Важным фактором была и безопасность данных, которая в Yandex Cloud обеспечивается комплексным подходом к укреплению физической, операционной и программной инфраструктуры. В результате одной угрозе противостоит набор средств защиты на разных уровнях. Три независимые зоны доступности обеспечивают максимальный уровень отказоустойчивости – автоматическая репликация данных гарантирует восстановление информации после возможных аварий.

Платформа Yandex Cloud соответствует требованиям безопасности информации и персональных данных в соответствии с ФЗ-152, постановлением правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК № 21, обеспечивает первый уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1).

Специалистам CleverDATA предстоит решить еще много продуктовых задач, и теперь фокус команды смещается от поддержки инфраструктуры в сторону их реализации. Например, параллельно с переходом в облако CleverDATA улучшала архитектуру и пользовательские интерфейсы платформы. В планах у компании использовать сервисы платформы данных, среду для ML-разработки Yandex DataSphere и др.

Планируется, что к концу 2022 г. в Yandex Cloud будет работать до 80% клиентов CleverDATA, что позволит компании оптимизировать техническую поддержку, масштабировать бизнес и сосредоточиться на развитии продукта.

Олег Коверзнев, операционный директор Yandex Cloud: «Эластичная инфраструктура и уникальные технологии Yandex Cloud помогают компаниям создавать и совершенствовать собственные цифровые сервисы. Для работы с большими данными требуются значительные вычислительные мощности и возможность моментального масштабирования по требованию. А для бесперебойной работы критичного для бизнеса сервиса важны инструменты реализации отказоустойчивости».

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Yandex Cloud — универсальная облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

CleverDATA (входит в группу «Ланит») – технологический провайдер решений по интеграции и управлению данными. Компания сконцентрирована на развитии собственной линейки продуктов для автоматизации управления B2C-маркетингом и монетизации данных: платформы управления клиентскими данными и биржи 1DMC Data Exchange.Компания развивает экспертизу в технологиях машинного обучения и обработки больших данных в сфере data driven маркетинга, обладает компетенциями и опытом в области data mining, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и автоматизации маркетинга, реализует проекты для телекома, ритейла, e-commerce, финансовых отраслей и рекламной индустрии.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.