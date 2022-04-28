Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис»

Министерство информационных технологий и связи Кировской области заключило соглашение о сотрудничестве с «Мой офис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Стороны договорились о переводе образовательных учреждений региона на российское офисное программное обеспечение. По условиям соглашения, набор настольных приложений «Мой офис образование» бесплатно получат 430 школ Кировской области. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

«Мой офис образование» — это набор настольных редакторов документов, с помощью которого школьники и преподаватели могут создавать и редактировать тексты, таблицы, а также работать с презентациями. В пакет также входит бесплатный набор шрифтов XO_Fonts – метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов. Набор XO_Fonts можно использовать и в других программах, например, в графических редакторах.

Вместе с программным обеспечением школы республики бесплатно получат электронное пособие «Азбука мой офис», подготовленное специально для развития цифровой грамотности в младших классах. Использование «Азбуки мой офис» в учебном процессе одобрено экспертами сферы образования, в частности – преподавателями Московского городского педагогического университета.

Кроме того, образовательные учреждения региона смогут приобрести другие продукты «Мой офис» – например, «Мой офис частное Облако 2», почтовую систему «Мой офис почта 2» – по специальному прайс-листу.

Для того чтобы учителя школ смогли быстро адаптироваться к новому программному обеспечению, «Мой офис» организует серию бесплатных вебинаров, посвященных возможностям «Мой офис образование». Так, преподаватели научатся быстро составлять отчеты для работы, узнают, как эффективно использовать сводные таблицы и многое другое.

«В настоящее время вопросы применения отечественных разработок имеют стратегическое значение. Задачи по оперативному переходу на отечественное программное обеспечение ставятся в том числе на федеральном уровне и лично Президентом России Владимиром Путиным. Существующие российские разработки позволяют обеспечить безопасность и надежность работы органов власти, подведомственных учреждений», - сказал Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области.

«Передавая в школы Кировской области набор безопасного российского офисного ПО, мы надеемся создать среду, при которой для всех детей условия развития цифровых компетенций основаны и на российских разработках. Отмечу, что на сегодняшний день уже около 9000 школ по всей стране используют “Мой офис образование”», – отметил Борис Иванов, руководитель направления региональных продаж «Мой офис».

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот», и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.