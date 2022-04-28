CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интеграция
|

Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис»

Министерство информационных технологий и связи Кировской области заключило соглашение о сотрудничестве с «Мой офис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Стороны договорились о переводе образовательных учреждений региона на российское офисное программное обеспечение. По условиям соглашения, набор настольных приложений «Мой офис образование» бесплатно получат 430 школ Кировской области. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

«Мой офис образование» — это набор настольных редакторов документов, с помощью которого школьники и преподаватели могут создавать и редактировать тексты, таблицы, а также работать с презентациями. В пакет также входит бесплатный набор шрифтов XO_Fonts – метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов. Набор XO_Fonts можно использовать и в других программах, например, в графических редакторах.

Вместе с программным обеспечением школы республики бесплатно получат электронное пособие «Азбука мой офис», подготовленное специально для развития цифровой грамотности в младших классах. Использование «Азбуки мой офис» в учебном процессе одобрено экспертами сферы образования, в частности – преподавателями Московского городского педагогического университета.

Кроме того, образовательные учреждения региона смогут приобрести другие продукты «Мой офис» – например, «Мой офис частное Облако 2», почтовую систему «Мой офис почта 2» – по специальному прайс-листу.

Для того чтобы учителя школ смогли быстро адаптироваться к новому программному обеспечению, «Мой офис» организует серию бесплатных вебинаров, посвященных возможностям «Мой офис образование». Так, преподаватели научатся быстро составлять отчеты для работы, узнают, как эффективно использовать сводные таблицы и многое другое.

«В настоящее время вопросы применения отечественных разработок имеют стратегическое значение. Задачи по оперативному переходу на отечественное программное обеспечение ставятся в том числе на федеральном уровне и лично Президентом России Владимиром Путиным. Существующие российские разработки позволяют обеспечить безопасность и надежность работы органов власти, подведомственных учреждений», - сказал Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области.

«Передавая в школы Кировской области набор безопасного российского офисного ПО, мы надеемся создать среду, при которой для всех детей условия развития цифровых компетенций основаны и на российских разработках. Отмечу, что на сегодняшний день уже около 9000 школ по всей стране используют “Мой офис образование”», – отметил Борис Иванов, руководитель направления региональных продаж «Мой офис».

***

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот», и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали

В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме

«Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air»

Выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское ПО, рванула вверх

VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС

Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26%

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
Показать еще