OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi

Развитие современных технологий и конкуренция выступают катализатором масштабной цифровизации в сфере ритейла. Спрос на IoT-решения и современное высокотехнологичное оборудование в данной области растет. Интерес к подобной продукции проявляют и партнеры OCS. Сотрудничество с компанией Sunmi позволит дистрибьютору удовлетворить этот спрос и расширить продуктовую линейку. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Sunmi предоставляет широкий спектр IoT оборудования и цифровых решений на базе ОС Android с бесплатной системой управления (MDM – mobile device management), которые объединяют программное и аппаратное обеспечение для коммерции. Продукты компании используются более чем в 200 странах и регионах не только в торговле, но и в таких сферах, как складская логистика, промышленное производство, медицинское обслуживание и многих других. Стратегическими инвесторами Sunmi выступают Xiaomi Technology, Ant Group, Meituan, Lightspeed China Partners, ABC International и Shenzhen Capital Group Company. Все устройства Sunmi производятся на заводских мощностях Xiaomi.

Портфель OCS пополнят шесть основных продуктовых линеек Sunmi: платежные терминалы, настольные и мобильные POS-терминалы, информационные киоски, сканеры штрих-кодов и терминалы сбора данных.

Так, партнерам дистрибьютора будут доступны мобильные терминалы Sunmi серии L, V и M. Мобильные терминалы серии L являются, фактически, карманными компьютерами, которые, в зависимости от модели, позволяют сканировать штрихкоды, RFID-теги, банковские карты и управлять большим количеством данных. Мобильные POS-терминалы серии V имеют сенсорный экран и поддерживают функции печати, сканирования штрихкодов и голосового вещания. Помимо этого, их отличительной чертой является высокая скорость печати (70 мм/сек), высокое расширение экрана и легкий эргономичный корпус. Корпоративный планшет M2MAX предназначен для использования в условиях высокой нагрузки, имеет уровень защиты IP65, защиту от падения с высоты до одного метра и высокоемкую батарею, позволяющую работать 12 часов без перерыва и до 20 дней в режиме ожидания.

Смарт-терминалы Sunmi серии P с возможностью приема банковских карт международных платежных систем VISA, Mastercard и национальной платежной системы МИР могут использоваться как на стационарной кассе, так и в торговом зале. Данные устройства принимают платежи сразу по нескольким каналам: через банковские карты с магнитной полосой и IC-чипом, NFC-чипы, QR-коды и электронные кошельки. Также смарт-терминалы поддерживают скидочные купоны, карты лояльности и оформление интернет-заказов при получении.

Стационарные POS-терминалы Sunmi серии T благодаря высокопроизводительному восьмиядерному процессору промышленного класса обладают высокой производительностью и могут использоваться рядом с источниками электромагнитных помех. Они могут оснащаться встроенными принтерами и дисплеями покупателя от 10 до 15 дюймов.

Еще одно оборудование производства Sunmi, которое пополнит продуктовую линейку дистрибьютора – киоски самообслуживания K2, K2 MINI и K1. Они ускоряют процесс обслуживания клиентов в ресторанах, розничных магазинах и гостиницах и помогают владельцам бизнеса снизить эксплуатационные затраты.

Сотрудничество с Sunmi позволит OCS снабжать партнеров надежными и конкурентоспособными решениями в сфере POS-оборудования, что также откроет новые возможности по реализации проектов. Поддержкой и распространением продукции Sunmi займется Департамент инженерных систем и автоматизации OCS.

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Компания Sunmi была основана в 2013 г. Оборудование и программные решения Sunmi используются в более чем 200 странах по всему миру.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного и сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения (ПО), расходных материалов, аксессуаров, бытовой техники и электроники, различных гаджетов. В настоящий момент компания OCS Distribution имеет региональную сеть офисов в 26 городах России. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.