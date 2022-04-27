Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии

В Черкесске прошел региональный мастер-класс для практикующих врачей «Малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии». Компания «СберМедИИ» поделилась опытом применения искусственного интеллекта для раннего выявления признаков онкологических заболеваний. Примером стал опыт использования технологии в Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере им. С.П. Бутова. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

Зубер Махов, главный врач Карачаево-Черкесского онкологического диспансера имени С.П.Бутова: «Сегодня применение современных технологий открывает перспективы диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, что позволяет предупредить болезнь и повысить результативность лечения. Искусственный интеллект способен обнаружить и выделить даже минимальные образования, сокращает время обработки медицинских данных, освобождая врачей от рутинной работы, что особенно важно для врачей-онкологов».

В 2021 г. на территории онкодиспансера им. С.П. Бутова был проведен ретроспективный скрининг 1500 КТ-исследований легких, собранных в период пандемии COVID-19. Нейросеть обнаружила узелковые образования у 15 пациентов. Исследования поступили на верификацию врачам-онкологам. В восьми случаях было подтверждено онкологическое заболевание, благодаря чему начать лечение удалось гораздо раньше.

Игал Зак, генеральный директор «СберМедИИ»: «За период пандемии в медицинских организациях накоплен большой объем снимков КТ легких, которые могут быть обработаны нашим алгоритмом, чтобы помочь врачам в выявлении признаков онкологических заболеваний на ранних стадиях. Алгоритм работает с уже существующими архивами и проводит ретроспективный анализ. Для работы искусственного интеллекта используются DICOM исследования без контрастирования. Снимки обрабатываются нейросетью, после обработки врач получает изображения с выделением участков, на которые нужно обратить внимание, и текстовое описание исследования. Продукт может быть использован с целью повышения выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях».

Проведение ретроспективного анализа позволяет осуществить массовый скрининг пациентов без проведения дополнительных КТ-исследований, что в значительной мере экономит время врачей и пациентов.

Заур Джазов, управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка: «“Сбер” в партнерстве с Правительством региона уделяет большое внимание поддержке здравоохранения в Карачаево-Черкесии. Уверен, этот проект станет очередным шагом к еще более быстрому цифровому развитию систем информирования, профилактики и эффективного лечения жителей Республики».

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