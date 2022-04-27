Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech

Финтех-сервис Carmoney оптимизировал процесс приема на работу сотрудников с помощью модуля HCM-платформы «Talenttech адаптация». Благодаря использованию приложения с элементами геймификации удалось на 30% увеличить количество откликов на вакансии и на 15% снизить текучесть персонала.

Задачи, которые ставила перед собой Carmoney: минимизировать отток кадров на этапе испытательного срока и не зависеть при адаптации персонала от формата работы и численности. Именно поэтому сервис искал легкий для понимания и использования цифровой инструмент, который позволил бы быстро погружать новых сотрудников в работу, не зависеть от формата работы и количества новичков в моменте. С помощью мобильного приложения Talenttech адаптация была выстроена интерактивная траектория знакомства с компанией и командой.

Talenttech и Carmoney разработали трек адаптации под задачи команды, кастомизировали интерфейс, добавили игровые и соревновательные элементы. Включение геймификации в процесс адаптации эффективно вовлекло и мотивировало новичков на прохождение онбординга. Сотрудник в приложении знакомится с организацией, поэтапно проходя уровни, за изучение каждого этапа получает баллы, которые затем можно обменять в виртуальном магазине на корпоративный мерч.

Для удобства пользователей реализована интеграция с почтовым сервисом. В приложение встроены автоматические напоминания о предстоящих встречах согласно операционному ритму начальника и новичка. Эта функция дисциплинирует участников и повышает качество взаимодействия сотрудников и руководителей в период адаптации.

Добавлена новая функция-помощник «Написать HR». В конце каждого задания у сотрудника появлялась SOS-кнопка, нажав на которую можно было задать интересующий вопрос и оперативно получить помощь и поддержку от HR-специалиста.

Carmoney уделяет особое внимание процессу получения обратной связи от команды, поэтому в мобильное приложение включен пульс-опросник для замера настроения новичков и сервис обратной связи.

Благодаря автоматизации процесса адаптации удалось снизить затраты на поиск и обучение новых сотрудников в среднем на 15%.

«С 2020 г. мы перешли на распределенный формат работы. Для нас было важно максимально виртуализировать офисное пространство, сохранить ритуалы и в процессе адаптации синхронизировать новичков с культурным и ценностным кодом Carmoney в первые рабочие дни. Мобильное приложение Talenttech — наш помощник: последовательно ведет новичка по траектории адаптации, дисциплинирует всех участников процесса, дает понимание эффективности с первых дней работы за счет цифровизации отчетности. Мобильное приложение Talenttech адаптация усилило и значительно продвинуло нашу комплексную систему адаптации для сотрудников. Адаптация — важный, но при этом достаточно стрессовый период, и от того, насколько мы проявим заботу, автоматизируем и систематизируем процесс, зависит успех его прохождения», — сказала Ирина Ермишева, HR-директор Carmoney.

«Автоматизация процесса адаптации — важный этап для компании. Рекрутеры будут тратить меньше времени на рутину — не придется отвечать на однотипные вопросы, ведь всё это уже есть в приложении. А сотрудник почувствует заботу уже с первых минут и станет более лояльным к вашей компании. К тому же постоянный контакт с новичком поможет сократить текучесть на испытательном сроке. И всё это укрепит HR-бренд, сделает компанию более заметной среди кандидатов, улучшит опыт сотрудников при знакомстве с компанией», — сказала Юлия Гилимьянова, руководитель модуля HCM-платформы «Talenttech адаптация».