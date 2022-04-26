В типографии «Импресс медиа» внедрена система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

В типографии «Импресс медиа» внедрена «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Новая система помогла нормировать технологические операции, расчет заказов ускорился на 30%, заказы передаются в производство быстрее. Организован оперативный контроль рентабельности продукции еще на этапе предварительных расчетов. Оптимизировано управление складом, оборачиваемость склада выросла на 10-15%. Затраты на закупку материалов сокращены на 15%. Улучшилось планирование работы производственных подразделений, обеспечена равномерная загрузка оборудования, исполнение заказов в производстве четко контролируется. Все это помогает предприятию сохранять свои конкурентные преимущества и максимально быстро выполнять любые заказы клиентов – даже те, которые взяты в работу прямо «с колес».

Типография «Импресс медиа» была основана в 2008 г. специализировалась на рекламно-коммерческой полиграфии – буклетах, проспектах, листовках. В последние годы, как и большинство полиграфических предприятий, желающих сохранить бизнес, компания диверсифицировала производство и открыла упаковочное направление. Сегодня «Импресс медиа» выпускает картонную упаковку, сохраняя при этом и рекламное направление. Производство оснащено парком традиционных листовых офсетных машин, используются современные технологии цифровой печати.

Одна из главных стратегических задач типографии – максимально быстрое выполнение заказов на полиграфическую продукцию и упаковку, в том числе на давальческом сырье. Предприятие стремится оперативно выполнять даже те заказы, которые берутся в работу прямо «с колес».

Скорость работы стала основным конкурентным преимуществом компании. Количество заказов со временем значительно выросло. При этом для калькуляции заказов использовались электронные таблицы, работа склада не была автоматизирована, было сложно оперативно контролировать сроки поступления материалов от поставщиков. Не зная, что доставка материалов задерживается или переносится на другой день, менеджер по продажам мог включить в технологическую карту материалы, которые есть на складе, но запланированы под другой заказ. У руководства не было оперативной информация о том, какие заказы уже в производстве, а какие стоят в очереди.

Чтобы и дальше соблюдать обещанные клиентам короткие сроки выполнения заказов необходимо было оптимизировать работу склада, улучшить планирование, ускорить расчет, согласование и передачу заказов в производство, усилить контроль за прохождением заказов по технологической цепочке.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

Проект был реализован за 10 месяцев. На первом этапе проекта было выполнено нормирование технологических процессов в типографии – это порядка ста операций в препресс-подготовке, печатном производстве и послепечатном цеху. В систему введены шаблоны расчета заказов для листовой, книжно-журнальной продукции и этикетки. На втором этапе проекта автоматизирована работа склада, на производстве внедрена диспетчеризация, проведено обучение сотрудников. Технологи освоили процесс выстраивания очередности заказов – для их отслеживания используется система штрихкодирования и сенсорные мониторы. Кроме того, специалисты «Армекса» совместно с руководителями типографии выстроили и протестировали права пользователей, что позволило значительно снизить риски, связанные с человеческим фактором.

Ключевые итоги проекта:

Автоматизирован расчет заказов. Для этого выполнено нормирование всех технологических операций по времени и стоимости. Информация о стоимости расходных материалов отражается и оперативно обновляется в системе. Время, которое менеджеры тратят на калькуляцию, сократилось на 30%. Заказы быстрее согласовываются с клиентами и передаются в производство.

Появилась возможность контролировать себестоимость продукции еще на этапе предварительного расчета заказов. В системе установлен минимально-допустимый уровень рентабельности, для некоторых заказов она составляет 10%, и, если какой-либо заказ при расчете «уходит в минус» – это сразу видно. В этом случае менеджер изменяет технологические параметры (бумага, тираж и т.д.) и согласовывает их с клиентом или обсуждает с коммерческим директором возможность скидки. Во всех случаях работа в системе гарантирует сохранение минимальной рентабельности и полностью исключает для компании возможность убытка.

У менеджеров по продажам стало больше времени на поиск новых клиентов – они теперь реже обращаются к руководству и технологам за консультациями и согласованиями. Прежде одной из самых частых причин обращений к коммерческому директору был вопрос корректности расчета стоимости. Теперь такие обращения сходят на нет, в коммерческом отделе стало меньше нервотрепки, работа стала более упорядоченной.

Оптимизировано управление складом: приход и списание расходных материалов автоматизированы, внедрена схема резервирования и списания материалов под конкретный заказ, включая давальческое сырье. Используя «Календарь поставок», менеджеры видят, поступили материалы под их заказ или нет, есть ли на складе аналоги и можно ли их использовать под конкретный заказ. Исключены ситуации, когда, например, бумага с одного заказа неожиданно «уходит» на другой. Оборачиваемость склада выросла на 10-15%, затраты на закупку материалов удалось сократить, инвентаризация выполняется в один клик.

С помощью типовой функциональности системы на производстве реализована полноценная диспетчеризация заказов, это позволяет выстраивать очередность их выполнения без жесткого плана производства. В случае необходимости (например, при поступлении срочного заказа) технологи могут быстро корректировать ежедневный план производства, и рабочие всегда получают актуальную информацию о том, какой заказ необходимо взять в работу. Все это обеспечило равномерную загрузку производственных линий и дало возможность планировать производство как на ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.

Внедрена система отслеживания заказов в производстве с помощью штрихкодов. Используя систему штрихкодирования и сенсорные мониторы, рабочие отмечают факт начала и окончания выполнения заказов. Здесь же, на автоматизированных рабочих местах, они получают следующее производственное задание. Руководство и менеджеры всегда знают, что происходит на производстве. Это делает работу коммерческого отдела более предсказуемой, а менеджеры обладают актуальной информацией о заказах, что помогает в общении с клиентами и поддерживает их лояльность.

Обеспечен максимально точный и детальный расчет себестоимости заказов. Управленческая отчетность показывает реальную ситуацию на производстве и в бизнесе, а ключевые показатели отслеживаются в реальном времени. Это помогает руководству контролировать работу подразделений и быстро реагировать на форс-мажорные ситуации. В результате общие затраты удалось сократить на 15%, прибыль компании повысилась.

Маргарита Ухова, директор по развитию типографии «Импресс медиа», сказала: «Для меня, как директора по развитию, основной задачей было наладить эффективный управленский учет: где мы находимся в конкретный момент времени и куда движемся с точки зрения экономических показателей? Это невозможно было определить без грамотного учета расходных материалов, автоматической калькуляции заказов и точного расчета себестоимости. Сейчас эти вопросы решены, и я лишний раз убедилась, что в «1С» исключительно гибкие и широкие возможности по настройкам и адаптации управленческой отчетности. Автоматизация бизнеса очень помогла нам с решением узких мест: отсутствие внутренней логистики и коммуникации между производством, офисом и складом. Сейчас этой проблемы нет, и теперь вся работа и весь бизнес ведется в единой информационной системе, что очень удобно для всех сотрудников».