Не SAPом единым. Российский HR-tech разработчик ForPeople внедрил цифровую оргструктуру для СБЕР ЕАПТЕКИ

Компания ForPeople (резидент «Сколково») завершила первый этап внедрения цифрового ПО для ключевых HR-процессов в СБЕР ЕАПТЕКЕ: управление организационной структурой и фондом оплаты труда. Первым результатом внедрения ПО GP OrgManager стало сокращение трудозатрат на поддержание актуальности отображения организационной структуры и фонда оплаты труда.

Сумму контракта стороны не раскрывают. После успешного прохождения первого тестирования, партнеры могут заключить договор на несколько миллионов рублей, чтобы распространить его на всю компанию.

«Ранее управление организационной структурой и позициями, ведение профилей сотрудников и выполнение аналитической отчетности крупные отечественные компании вели с помощью SAP Success Factors Employee Central. С недавнего времени продукт ушел с российского рынка. Теперь работу с HR-информацией, аналитику, вклад в достижение целей бизнеса, тайм-менеджмент, процессы, связанные с оплатой труда можно организовывать только с помощью российского ПО», — прокомментировал директор по развитию компании ForPeople Иосиф Панасюк.

СБЕР ЕАПТЕКА начала сотрудничество с ForPeople в конце 2021 года с внедрения отечественного программного продукта GP OrgManager. Новое решение снижает риск дублирования рабочего функционала между разными подразделениями, а также помогает HR-департаменту выстраивать диалог с бизнесом на базе данных и результатов аналитики.

«Сегодня вместе с коллегами из СБЕР ЕАПТЕКИ мы завершили первый этап важного проекта повышения управляемости компании. Мы продолжим сотрудничество – по мере дальнейшего развертывания сервис поможет команде СБЕР ЕАПТЕКИ видеть полную и всегда актуальную картину бизнеса, а также принимать еще более эффективные бизнес-решения быстрее на основе сценарного прогнозирования и кадрового планирования», — говорит Иосиф Панасюк.

После автоматизации организационной структуры и фонда оплаты труда СБЕР ЕАПТЕКА и ForPeople продолжат сотрудничество. В дальнейшем решение OrgManager охватит всех сотрудников СБЕР ЕАПТЕКИ — более 1500 человек.

«СБЕР ЕАПТЕКА работает в одном из самых динамичных сегментов рынка – e-pharm. цифровые сервисы, такие как ForPeople, помогают нам быстро оценивать состояние внутри компании и принимать оперативные решения по расширению или переформатированию направлений бизнеса», — поделилась Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ.

«Результатом такого проекта может быть сокращение ошибок и неверного восприятия при принятии управленческих решений на 60%, а риски дублирования или противоречивости функционала различных подразделений компании могут исключаться практически полностью», — продолжил Иосиф Панасюк.

GP OrgManager — интеллектуальная система автоматизации HR-процессов, созданная в 2019 году. Разработка и поддержка ПО находятся на территории РФ. GP OrgManager включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития РФ.

Инструментарий GP OrgManager позволяет создавать визуализацию организационной структуры, моделировать изменения с расчетом необходимых метрик, автоматизировать согласование изменений, а также управлять результативностью и проектными командами. ПО предлагает клиентам портал самообслуживания для бизнеса, а также трекер задач для отдела организационного планирования и подробную аналитику.