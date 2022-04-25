Voximplant предоставит возможность разработчикам встраивать аудио- и видеоконференции в приложения и сайты

Voximplant, интеллектуальная облачная коммуникационная платформа, представила решение, позволяющее разработчикам и компаниям встраивать аудио- и видеоконференции в свои приложения и внутрикорпоративные информационные системы. Интеграция высококачественных аудио- и видеоконференций в привычные сервисы предоставляет пользователям удобные возможности для проведения вебинаров, общения, коллективной работы и других коммуникаций непосредственно из своего приложения, без переключения на сторонние приложения и интерфейсы.

Voximplant предоставляет компаниям возможность наделить свое решение следующими характеристиками: до 50 активных участников; до 100 зрителей в режиме трансляции; проведение конференций в разрешении Full HD; возможность использования нескольких камер для одного участника; функция записи; сквозное шифрование; соответствие требованиям GDPR и HIPAA.

Интеграция аудио- и видеоконференций в приложение или сайт занимает не более 10 минут. Voximplant предоставляет для разработчиков и компаний 3 готовых шаблона пользовательского интерфейса, каждый из которых включает в себя дополнительные опции – «реакция», «поднятие руки» и другие.

Разработчикам предоставляется доступ к исходному коду для бесшовной интеграции в мобильные и веб-приложения. Также команда Voximplant может полностью взять на себя кастомизацию конечного продукта исходя из бизнес-задачи заказчика – от написания кода до полной реализации видеорешения.

«В ситуации, когда традиционные сервисы конференцсвязи становятся менее доступными, мы видим растущую тенденцию со стороны компаний встраивать видеосвязь непосредственно в свои приложения и интегрировать ее с бизнес-логикой. Voximplant и ранее предоставлял всестороннюю поддержку аудио- и видеосервисов, теперь мы предлагаем готовое решение, которое требует минимальных усилий для успешной интеграции этих сервисов со стороны команды разработчиков. Наши клиенты могут использовать видеоконференцсвязь в рабочих процессах, встраивать в свои приложения, а также использовать для других бизнес-задач», – сказал Игорь Шеко, руководитель отдела frontend разработки компании Voximplant.

Voximplant предоставляет компаниям и организациям возможность использовать разнообразные встроенные голосовые, видео и SMS-решения. Помимо видеоконференций, клиенты могут использовать платформу для других бизнес-целей: от поддержки клиентов и колл-центров до проведения вебинаров и других онлайн-мероприятий.

Два ключевых продукта Voximplant – облачная платформа и омниканальный контакт-центр KIt позволяют разработчикам создавать коммуникационные приложения (интерактивные голосовые меню, видеоконференции и онлайн-чаты), а пользователям без опыта разработки за 30 минут получить омниканальный контакт-центр Voximplant Kit.