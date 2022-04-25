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В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay

Жители Тверской области стали чаще оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью QR-кода. В марте 2022 г. доля оплаты проезда таким способом выросла на 16% по сравнению с предыдущим месяцем. Пассажиры оплатили 196 тыс. поездок QR-кодом, в феврале – 164 тыс. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

QR-коды размещены в салонах автобусов «Транспорта Верхневолжья». Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно скачать мобильное приложение «Волга» в AppStore или Google Play и пополнить «Кошелек». Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, подтвердить списание денежных средств и получить электронный билет в мобильном приложении.

«Несмотря на прекращение работы Apple Pay и Google Pay в России, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд удобным безналичным способом. Оплата с помощью QR-кода экономит время и делает поездку более комфортной, ведь для этого не нужны ни валидатор, ни пластиковая карта, ни наличные», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

В мобильном приложении «Волга» пассажиры могут также отслеживать передвижение автобусов на карте и строить оптимальный маршрут, пополнять баланс транспортной карты и покупать абонементы, оперативно узнавать об изменениях в расписании и маршрутах автобусов, следить за актуальными новостями Тверской области.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.

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