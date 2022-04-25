CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интеграция
|

Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»

Томский государственный университет (ТГУ) обеспечил сотрудников офисным пакетом «Р7-офис» для работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «Р7-офис».

Офисный пакет «Р7-офис» включает текстовый редактор, работу с таблицами и презентациями, календарь, планировщик, CRM и почтовый клиент. Данное решение совместимо со всеми форматами файлов, что особенно важно при переходе на новое для университета ПО.

Выбор в пользу «Р7-офис» ТГУ сделал после тестирования наиболее популярных решений. Специалисты оценивали функциональность управления проектами, совместимость форматов, хранение документов, сохранение форматирования и возможность интеграции с российскими операционными системами.

Первые итоги перехода на «Р7-офис» в университете показывают, что сотрудники быстро адаптировались к новому интерфейсу, так как он схож с программным обеспечением, которое использовалось ранее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самая популярная российская ОС стала доступна из облака «Яндекса»

VK не может купить серверы, потому что на рынке их просто нет

Обзор баз данных PostgreSQL

Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз

IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»