«Ростелеком» начал продажи офисного ПО «Мой офис» госсектору и частному бизнесу по всей России

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и «Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляют о старте программы продаж офисных решений «Мой офис» через дистрибьюторский канал телеком-оператора.

Теперь клиенты «Ростелекома» смогут приобретать продукты «Мой офис» при обращении к своим персональным менеджерам. Программа адресована широкому пулу существующих и будущих клиентов «Ростелекома» — ведомствам, госкомпаниям и частному бизнесу по всей России. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

В рамках партнерства «Ростелеком» может предлагать заказчикам лицензию, которая включает любые решения «Мой офис», в зависимости от потребностей и инфраструктуры организаций, в том числе и новейшие продукты — офисные решения релиза 2.0 и корпоративную почту нового поколения Mailion.

Это партнерство ускоряет развитие программы цифровой трансформации государственного сектора и российского бизнеса в целом, делая отечественное ПО доступнее для заказчиков любого уровня. «Ростелеком» расширяет перечень услуг, усиливая позиции на рынке софтверных и интеграционных решений, а «Мой офис» увеличивает количество каналов продаж своих продуктов.

«"Ростелеком" работает с “Мой офис” с 2016 г., мы одними из первых увидели перспективу в технологиях компании и приняли стратегическое решение о сотрудничестве. Сегодня наше взаимодействие выходит на новый уровень, мы начинаем активные продажи российского офисного ПО на всю сеть корпоративных клиентов через собственные точки реализации продуктов. С начала года мы уже зафиксировали заметный рост спроса на современное и безопасное офисное программное обеспечение со стороны наших клиентов», — сказал Хамид Нургалеев, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома».

«Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать решения “Мой офис” максимально доступными для компаний во всех регионах России, вне зависимости от их сфер деятельности. Офисное ПО — ключевой компонент инфраструктуры любого пользователя. Сеть ''Ростелеком'' охватывает все 85 регионов России, это отличная площадка для дистрибуции наших программных продуктов», — отметила Елена Непочатова, коммерческий директор «Мой офис».

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ПАО «Ростелеком» – интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот» и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.