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Интеграция ИТ в госсекторе
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Решение «Бумк энтерпрайз» помогло кратно повысить производительность запускаемой СЭД в ДИТиС ЯНАО

Компания «Перфоманс лаб» с помощью решения «Бумк энтерпрайз» в кратчайшие сроки протестировала производительность региональной СЭД ДИТиС Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс лаб».

Сегодня не только ритейлу, финансовым институтам, страховым учреждениям, но и госсектору как никогда нужны стабильная работа ИТ-инфраструктуры и положительный опыт конечных пользователей. Госсектор, с его осторожностью и вниманием к деталям и данным, четко понимает важность быстродействия приложений.

Так, недавно, в результате проведения нагрузочного тестирования с использованием отечественного инструмента «Бумк энтерпрайз» компания «Перфоманс лаб» оказала консультационные услуги по вопросам конфигурирования ГИС «Региональная система электронного документооборота Ямало-Ненецкого автономного округа» для ДИТиС ЯНАО.

Перед ДИТиС ЯНАО стояла задача оперативного нагрузочного тестирования и выявления возможных дефектов новой СЭД регионального значения. Решение такой ответственной задачи осуществила компания «Перфоманс лаб». Специалисты «Перфоманс лаб» совместно с заказчиком сформировали профиль нагрузки и определили требования к производительности. «Бумк ‘нтерпрайз» обладает понятным пользовательским интерфейсом, и сохраняет исторические данные о ранее проведённых тестах. Это позволяет легко возобновить работы по нагрузочному тестированию в любое время и сравнивать результаты различных итераций тестирования между собой.

Клиентом был отмечен удобный интерфейс, а также наглядное и быстрое интерпретирование полученных результатов тестирования, что в свою очередь позволяет корректировать дальнейшее развитие региональной СЭД, в том числе с учетом планирования инфраструктурных мощностей.

«Нагрузочное тестирование РСЭД ЯНАО было выполнено в установленные сроки с помощью “Бумк энтерпрайз”, что помогло выявить несколько ключевых проблем, связанных с производительностью системы. Это позволило принять необходимые меры для исключения негативных последствий для реальных пользователей, а также облегчить переход на новую СЭД», – отметил начальник программно-аналитического управления ДИТиС ЯНАО Алексей Едельсков.

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Перфоманс Лаб – компания, работающая в области независимого тестирования и обеспечения качества программного обеспечения. Занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности и заказной разработкой ПО. Продукты и услуги «Перфоманс лаб» востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом. Среди клиентов компании в России более 30 крупнейших банков, большая тройка операторов мобильной связи, предприятия ритейла и государственного сектора.

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа (ДИТиС ЯНАО) является центральным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере цифрового развития, информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, в том числе в области использования информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним, развития систем телевизионного вещания и радиовещания (в сфере информационных технологий и в сфере связи).

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