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Ключевые сервисы ГК «Астра» и дистрибутив ОС – теперь в Yandex Cloud

ГК «Астра» сообщает об успешном переводе в Yandex Cloud собственных ключевых сервисов: «Центра загрузок» (репозитория с пакетами из состава операционной системы), «Справочного центра» и сервиса технической поддержки. Миграция на инфраструктуру, развернутую на базе «облачного» образа ОС Astra Linux, повысила степень их доступности и отказоустойчивости. Протестировав надежность работы технологического стека на собственном опыте, ГК «Астра» готова предложить использование платформы своим заказчикам, которые могут получить доступ к «облачной» инфраструктуре «Яндекса» и развернуть Astra Linux всего в несколько кликов мыши. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Опубликованный на Yandex Cloud Marketplace дистрибутив ОС предназначен для развертывания сервисов в «облачной» инфраструктуре. В дальнейшем «облачный» образ Astra Linux будет обновляться при выпуске ее оперативных обновлений. Добавление дистрибутива российской ОС на Yandex Cloud Marketplace позволяет организациям на мощностях «Яндекса» создавать собственные ИТ-системы, использовать инфраструктурные сервисы, а также реализовывать различные проекты и при этом оптимизировать вложения.

В частности, появилась возможность проводить полномасштабные «пилоты» с минимальными затратами. Аренда дистрибутива ОС Astra Linux и других ресурсов в Yandex Cloud позволяет сначала всесторонне протестировать работоспособность и совместимость решений, на которые предполагается миграция, а затем приобрести именно то ПО, которое корректно работает в ИТ-системе конкретного предприятия и полностью подходит для его задач.

Другой актуальный сценарий применения «облачной» ОС — это создание на ее основе киберполигонов, популярных, например, в учебных центрах. Возможность выполнять задания не просто на виртуальных машинах, а в полноценной инфраструктуре, максимально приближенной к промышленной, делает обучение намного более эффективным.

В будущем планируется подготовка «облачных» образов для создания в Yandex Cloud защищенных рабочих мест, что позволит обеспечить непрерывность рабочих процессов даже во время «удаленки». Платформа Yandex Cloud подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Общего регламента о защите данных» (General Data Protection Regulation —GDPR). Также по результатам аудита установлено, что ресурс отвечает международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS и ГОСТ 57580.

«ГК “Астра” использует в своих продуктах и услугах самые актуальные технологии. Понимая, что корректную работу любого нововведения необходимо гарантировать на 100%, мы каждое из них тщательно тестируем, в том числе, и на собственной практике. После миграции в Yandex Cloud сетевая доступность, скорость и стабильность работы наших значимых сервисов серьезно возросли, и теперь мы можем предложить своим заказчикам также воспользоваться «облачным» образом нашей ОС. При необходимости клиентам будет оказана техническая поддержка в рамках пакета “Облачный”. Мы уверены, что наши пользователи оценят удобство и простоту применения нового решения», — сказал генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев.

«В маркетплейсе Yandex Cloud представлено уже более 100 партнерских продуктов для решения задач бизнеса: от инструментов разработки и анализа данных до готовых бизнес-приложений и средств обеспечения безопасности. Мы изначально разрабатывали платформу в том числе как пространство для создания интеллектуальных продуктов и тиражирования технологического опыта компаний-разработчиков ПО. Размещение дистрибутива ОС Astra Linux – это еще один шаг к развитию партнерской экосистемы Yandex Cloud», — отметил Олег Коверзнев, операционный директор Yandex Cloud.

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Yandex Cloud — универсальная облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

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