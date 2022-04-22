Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1

В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ростех») выпустила новую версию своего самого тиражируемого решения для сбора отчетности - «Своды» 5.1. Компоненты платформы полностью импортозамещенные и позволяют работать на всех открытых операционных системах. Кроме того, «Своды» способны частично заменить функционал зарубежного решения – SAP Business Planning and Consolidation. Об этом CNews сообщили представители «Барс груп».

В новой версии осуществлён переход на .NET 6, в результате этого была увеличена скорость выполнения некоторых процессов, например, открытие отчетных форм ускорилось в 1,5 раза. Обновлены библиотеки и компоненты, что повысило уровень защищенности продукта. Также реализовано давно ожидаемое улучшение – аутентификация по протоколу OpenID. Теперь для работы в нескольких системах достаточно авторизоваться всего один раз.

Отличительная особенность этой версии – отказ от поддержки собственного модуля аналитики и интеграция с отечественным аналитическим решением «Analytic Workspace». Это нововведение открывает перед пользователями широкие возможности: анализ больших объемов данных, визуальное оформление результата и т.д.

В «Сводах» 5.1 был вновь добавлен функционал системного администрирования, включающий в себя перенос данных в архив, редактирование подключения к базе данных, очистку системных таблиц и настройку истории хранимых объектов.

Среди прочих обновлений – возможность изменения исходного кода аналитических отчетов, работа с региональными справочниками, новые опции для управления карточками учреждений, загрузка и использование государственного адресного реестра (ГАР).

«Расширение функциональности “Сводов” автоматизирует внутренние процессы и оптимизирует время на рутинные задачи. И мы продолжаем совершенствовать наш продукт. Сегодня перед нами стоит еще одна цель – реализовать работу с отчетными формами размером выше 1 ГБ. Это будет возможно благодаря новому формату хранения данных, который также позволит упростить взаимодействие со сторонними BI-системами», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

На сегодняшний день на платформе «Своды» реализовано более 200 проектов, в которых работают более 100 тыс. пользователей по всей России. Система охватывает такие социально значимые сферы, как образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная защита. Среди заказчиков: Министерство финансов России, Министерство здравоохранения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, МЧС России и др.

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Компания «Барс груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех» с 2016 г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др. С помощью технологий и компетенций «Барс груп» решают свои задачи федеральные органы исполнительной власти (Минфин России, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд России) и крупные корпорации («Ростех», «Роскосмос», «Вертолеты России»).

Национальный центр информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. Решения НЦИ и его дочерних компаний используют 85 регионов России.