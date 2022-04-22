CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS.

Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения.

Datareon ESB – сервисная шина предприятия для обеспечения гарантированного обмена данными между локальными или облачными информационными системами, сайтами и порталами, локальными и сетевыми директориями, почтовыми серверами, каталогами пользователей, а также оборудованием с программными интерфейсами взаимодействия. Шина содержит развитые инструменты маршрутизации, трансформации и кодирования сообщений. Централизует управление и администрирование всех интеграций в компании. Средства мониторинга и диагностики мгновенно информируют ответственные службы о сбоях в функционировании интеграций и помогают минимизировать время на их устранение. Datareon ESB официально включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

AlterOS – операционная система, разработанная в рамках реализации стратегии импортозамещения ПО. Решение соответствует всем требованиям законодательства РФ, имеет сертификат ФСТЭК с профилем защиты ОС ИТ.ОС.A4.ПЗ и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Компания Datareon специализируется на разработке программного обеспечения для построения интеграционных контуров и автоматизации управления корпоративными данными. Разрабатываемые решения полностью соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации о запрете на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд.

К компетенциям ГК «Алми» относятся: разработка отечественных программных продуктов, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, системная интеграция, цифровая трансформация, сквозные цифровые технологии и многое другое.

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Очень важно, чтобы российская ОС обладала необходимым функционалом, не уступающим импортным аналогам, для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и устойчивого развития. Именно поэтому мы рады сообщить о подписании сертификата, подтверждающего совместимость ПО Datareon ESB с ОС AlterOS. Благодаря Datareon ESB пользователи нашей операционной системы смогут обеспечить стабильность и полноту информационного обмена, повысить общую производительность информационных систем и сократить трудозатраты на их администрирование».

Алексей Сидоров, коммерческий директор Datareon, отметил: «В условиях сложившейся геополитической обстановки вопрос независимости от зарубежных программных продуктов стал критическим. В 2022 г. задача импортозамещения касается не отдельно взятых программ и систем, а всей программной инфраструктуры в целом. В такой ситуации для нашей компании важно не только обеспечить клиентов мощным интеграционным решением, но и гарантировать его полноценное функционирование под управлением российских операционных систем. Полная совместимость ОС AlterOS и шины данных Datareon ESB подтверждена сертификатом соответствия. Теперь компании, осуществляющие миграцию инфраструктуры на ОС AlterOS, гарантированно смогут развернуть и настроить Datareon ESB в этой среде».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию

Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion

США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»