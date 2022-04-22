Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS.

Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения.

Datareon ESB – сервисная шина предприятия для обеспечения гарантированного обмена данными между локальными или облачными информационными системами, сайтами и порталами, локальными и сетевыми директориями, почтовыми серверами, каталогами пользователей, а также оборудованием с программными интерфейсами взаимодействия. Шина содержит развитые инструменты маршрутизации, трансформации и кодирования сообщений. Централизует управление и администрирование всех интеграций в компании. Средства мониторинга и диагностики мгновенно информируют ответственные службы о сбоях в функционировании интеграций и помогают минимизировать время на их устранение. Datareon ESB официально включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

AlterOS – операционная система, разработанная в рамках реализации стратегии импортозамещения ПО. Решение соответствует всем требованиям законодательства РФ, имеет сертификат ФСТЭК с профилем защиты ОС ИТ.ОС.A4.ПЗ и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Компания Datareon специализируется на разработке программного обеспечения для построения интеграционных контуров и автоматизации управления корпоративными данными. Разрабатываемые решения полностью соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации о запрете на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд.

К компетенциям ГК «Алми» относятся: разработка отечественных программных продуктов, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, системная интеграция, цифровая трансформация, сквозные цифровые технологии и многое другое.

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Очень важно, чтобы российская ОС обладала необходимым функционалом, не уступающим импортным аналогам, для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и устойчивого развития. Именно поэтому мы рады сообщить о подписании сертификата, подтверждающего совместимость ПО Datareon ESB с ОС AlterOS. Благодаря Datareon ESB пользователи нашей операционной системы смогут обеспечить стабильность и полноту информационного обмена, повысить общую производительность информационных систем и сократить трудозатраты на их администрирование».

Алексей Сидоров, коммерческий директор Datareon, отметил: «В условиях сложившейся геополитической обстановки вопрос независимости от зарубежных программных продуктов стал критическим. В 2022 г. задача импортозамещения касается не отдельно взятых программ и систем, а всей программной инфраструктуры в целом. В такой ситуации для нашей компании важно не только обеспечить клиентов мощным интеграционным решением, но и гарантировать его полноценное функционирование под управлением российских операционных систем. Полная совместимость ОС AlterOS и шины данных Datareon ESB подтверждена сертификатом соответствия. Теперь компании, осуществляющие миграцию инфраструктуры на ОС AlterOS, гарантированно смогут развернуть и настроить Datareon ESB в этой среде».