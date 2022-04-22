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«Дом.РФ» полностью перейдет на российское ПО для импортозамещения в ИТ-инфраструктуре

«Дом.РФ» полностью перейдет на отечественное оборудование и программное обеспечение на базе опорной ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности рабочих процессов.

Масштаб деятельности «Дом.РФ» предполагает постоянную работу по выводу на рынок высокотехнологичных решений, запуск новых сервисов и оптимизации ИТ-инфраструктуры, ориентированной на решение внутренних и внешних задач.

В настоящий момент этот процесс взаимосвязан с необходимостью перехода на отечественное ПО. В связи с этим «Дом.РФ» реализует серию последовательных мероприятий по импортозамещению элементов ИТ-инфраструктуры. В частности, вместо иностранной продукции брендов Dell, HPE и Lenovo компания внедряет серверное оборудование и системы хранения данных компании Yadro. В ближайшей перспективе продукты Microsoft будут заменены российским офисным пакетом и операционными системами в паре с российскими ПК производства ICL.

«ИТ-стратегия компании по-прежнему нацелена на цифровизацию бизнес-процессов, что способствует увеличению числа запускаемых онлайн-сервисов. Благодаря грамотному импортозамещению мы увеличиваем скорость обработки данных, устраняем уязвимости систем и объединяем ИТ-продукты в высоко интегрированные технологические стеки. Это позволяет пользователям решать вопросы схожим образом в каждой экосистеме. Возможно, Институт развития станет одной из первых крупных компаний, сотрудники которой будут работать исключительно на отечественном ПО. Этот опыт будет уникальным и весьма полезным для рынка в целом», — отметил директор по ИТ-инфраструктуре «Дом.РФ» Виктор Круглов.

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