Алтайский ГАУ и компания «ЭР-телеком» приступают к созданию сети агрометеостанций в Алтайском крае

В Алтайском государственном аграрном университете состоялся консультационный семинар «Развитие в Алтайском крае цифрового сервиса "Агрометеорологические данные для АПК”», давший старт проекту, который вуз реализует совместно с АО «ЭР-телеком холдинг» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком».

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским государственным аграрным университетом АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру»). Подписи под соглашением о совместной работе в области развития цифровых сервисов в сельском хозяйстве и построения сети агрометеорологических наблюдений в Алтайском крае поставили межрегиональный директор по B2B Сибири Холдинга Дмитрий Фадеев и ректор университета Николай Колпаков.

«Цифровизация сегодня – один из приоритетных векторов развития сельского хозяйства в России. В Алтайском аграрном университете с этим направлением связан целый ряд новаций, как в содержании образования по разным направлениям подготовки, так и в области научных исследований. Приятно осознавать, что столь масштабный и нужный проект стартовал и уверенно набирает обороты в Алтайском крае с участием ученых аграрного университета. Мы убеждены, что обеспеченность отрасли оперативными агрометеорологическими данными вкупе с научно-практическими рекомендациями по адаптации агротехнических приемов к различным почвенно-климатическим условиям нашего региона уже в скором времени положительно скажется на повышении эффективности производства продукции растениеводства», – сказал ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков.

Правительство Алтайского края поддержало масштабирование пилотного проекта по созданию цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций, который в 2021 г. начал реализовываться учеными Алтайского ГАУ совместно с индустриальным партнером вуза компанией «ЭР-телеком холдинг» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края. В пилотном режиме в 2021 г. в хозяйствах края были подключены четыре современные полевые агрометеостанции, произведена интеграция данных в региональную цифровую платформу ИС «РЕСПАК». Система обработки этой информации даст возможность наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития растений, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

«Пилотный проект успешно реализован, и сейчас мы перешли к масштабированию в регионе, чтобы дать сельскохозяйственной отрасли надежный рабочий инструмент, позволяющий минимизировать трудозатраты и. в то же время, получать ощутимый экономический эффект от внедрения современных цифровых технологий, – сказал Дмитрий Фадеев. – На первом этапе устанавливаем более 70 метеостанций различной конфигурации, а в течение нескольких последующих лет мы надеемся кратно увеличить число опорных станций для сельхозтоваропроизводителей».

По предварительным оценкам в Алтайском крае необходимо установить около 2500 метеостанций. Это позволит значительно повысить уровень цифровизации сельского хозяйства. В рамках проекта предусмотрено также создание глобального цифрового сервиса контроля и анализа ситуации в растениеводстве региона по оперативным данным полевых метеостанций на базе региональной цифровой платформы АПК ИС «РЕСПАК».

Общее руководство проектом осуществляют Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края. Присутствующий на семинаре заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин подчеркнул: «Мы сегодня начинаем процесс большей адаптации к цифровой трансформации сельского хозяйства. Мы ставим перед собой амбициозные цели. С помощью сервиса, который нам предлагает компания “ЭР-телеком холдинг”, мы планируем от прогнозирования урожая перейти в будущем к его программированию. Ученые аграрного университета помогут интерпретировать данные, которые будут получать метеостанции, чтобы мы могли принимать конкретные решения в масштабах края. Обучающий семинар сегодня даст возможность представителям хозяйств, участвующих в проекте, в формате диалога познакомиться с работой сервиса».

Алтайский ГАУ является активным участником рабочей группы проекта «Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций». Со стороны университета его возглавляет д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственная техника и технологии» Владимир Беляев. На сегодня учеными АГАУ совместно с Министерством сельского хозяйства Алтайского края определено 32 опорных хозяйства, находящихся в разных природно-экономических зонах, которые будут принимать участие в реализации проекта. С помощью специалистов «ЭР-телеком холдинг» до 10 мая все станции будут установлены на полях. Присутствующим на семинаре представителям хозяйств даны рекомендации и разъяснения по процедуре установки метеостанций.

Метеостанции работают от встроенной солнечной батареи и позволяют в онлайн-режиме фиксировать различные показатели, включая влажность воздуха и почвы, температуру окружающего воздуха и почвы на различной глубине, скорость ветра и др. Все они снабжены выносными датчиками, а некоторые – даже фотоловушками, позволяющими фиксировать присутствие насекомых-вредителей. Данные метеостанции дают возможность аграриям наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития посевов, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ – центр аграрного образования и науки на Алтае, осуществляющий подготовку специалистов по восьми укрупненным группам специальностей/направлений.