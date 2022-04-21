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X-Com предложила типовое решение по импортозамещению рабочих мест

X-Com разработала типовое решение для импортозамещения оборудования рабочих мест сотрудников государственных учреждений и ведомств, а также коммерческих компаний любых масштабов и сфер деятельности. Заказчикам доступно тестирование программно-аппаратного комплекса посредством удаленного подключения.

Уход с российского рынка ряда производителей ИТ-оборудования и программного обеспечения, вкупе с приостановкой технической и сервисной поддержки по ранее заключенным контрактам, заставил организации безотлагательно искать альтернативы их продуктам. Опираясь на многолетний опыт развития ИТ-инфраструктур государственных и коммерческих предприятий, а также и глубокие знания требований к применяемым в них системам, X-Com разработала решение для большинства типовых задач офисных специалистов.

Решение состоит из компьютера производства X-Com с пакетом предустановленного программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и периферийного оборудования по выбору заказчиков. Предлагаемые пакеты ПО включают одну из операционных систем – «Альт Рабочая станция», «Ред ОС» или Astra Linux, офисные предложения «Р7-офис» и «Мой офис», систему удаленного доступна и администрирования рабочих мест Litemanager, а также масштабируемая платформа видеоконференцсвязи и совместной работы Trueconf. По запросу заказчиков в состав решения может быть включено дополнительное программное и аппаратное обеспечение.

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