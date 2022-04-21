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«Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом»

Сервис поможет россиянам в обслуживании любого жилого недвижимого имущества: дома, квартиры, апартаментов, а также сада и придомовых территорий. На платформе можно получить консультацию по строительным работам, ремонту помещений, обслуживанию сантехники и электрики или заказать профессиональные клининговые услуги.

«Мой_сервис дом» является третьей цифровой платформой «Мой_сервис», партнера «Росгосстраха». В приложении доступна круглосуточная поддержка квалифицированного онлайн-мастера или прораба-консультанта. С их помощью пользователь может максимально быстро и качественно решить проблемы, связанные с стройкой, монтажными и отделочными работами, ремонтом, обслуживанием и уборкой дома. Консультант не только поможет организовать выезд мастера и ремонт любой сложности, но и проконтролирует качество выполненных работ.

«Рынок бытовых услуг, по данным Росстата, насчитывает от 40 млн до 1 трлн руб. И, хотя пандемия принесла некоторый спад, в текущей ситуации мы прогнозируем рост по ряду сегментов, — сказала бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери. — “Мой_сервис дом” не планирует конкурировать за вызов уборщицы или ремонт крана. Мы опытные эксперты в том, как заботиться о доме, квартире, саде, гараже, бытовой и садовой технике так, чтобы они служили долго. Поэтому основной фокус в новой вертикали не на разовые услуги, которые несомненно можно заказать, и они будут выполнены оперативно и качественно, а на комплексные решения, предоставляемые по модели подписки».

В 80% случаев бытовая техника выходит из строя из-за несвоевременной профилактики, пожары на дачах случаются по причине того, что в момент открытия сезона не проведен чекап всех коммуникаций. Покупая подписку, клиенты «Мой_сервис дом» могут быть уверены, что обслуживание кондиционеров, газовых котлов, профилактика газонокосилок будут сделаны вовремя. Не говоря уже о помощи, которую специалисты сервиса окажут при ремонте или строительстве.

Подписка – не единственное отличие и преимущество перед схожими поставщиками бытовых услуг. «Мой_сервис дом» – не маркетплейс, поэтому ответственность за подобранного исполнителя и качество выполненных работ компания берет на себя. Для пользователей сервис открывает доступ к безлимитным консультациям и экспертной оценке любых работ в режиме реального времени. А при возникновении трудностей с удаленной диагностикой, консультант направит на место проведения работ мастера по одной из более 200 специальностей.

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