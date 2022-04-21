Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА»

Российские разработчики «Ред софт» и «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов. Подтверждена корректность работы СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром».

«РОСА Хром» – операционная система общего назначения, выпускается в десктопном и серверном исполнении. Обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. Поддерживает аппаратные платформы x86 и ARM. «НТЦ ИТ РОСА» поддерживает и развивает собственный репозиторий приложений и компонентов для ОС РОСА «Хром», обеспечивает прямую гарантию и техническую поддержку 24/7. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«РОСА Кобальт» – универсальная операционная система, имеющая в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа. Предназначена для организации вычислительного процесса в защищенных автоматизированных системах различного назначения на аппаратных платформах с архитектурой x86. ОС выпускается в десктопном и серверном исполнении и сертифицирована ФСТЭК. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет его применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно. СУБД «Ред база данных» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«В текущих условиях отечественным софтверным компаниям особенно важно развивать сотрудничество. «Ред софт» уделяет много внимания наращиванию партнерских коммуникаций, в частности с другими членами АРПП «Отечественный софт». Эта работа находит отражение в каталоге совместимости отечественного ПО. Наше тестирование с «НТЦ ИТ РОСА» позволяет расширить спектр решений для импортозамещения. Благодарим коллег за плодотворное сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Специалисты наших компаний произвели установку и запуск СУБД «Ред база данных» на операционных системах «РОСА Хром» и «РОСА Кобальт». Тестирование показало полную работоспособность связки наших программных продуктов. Технологическое партнерство двух отечественных разработчиков направлено в первую очередь на поддержку наших пользователей, сделавших выбор в пользу российского софта», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА».