Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний

Облачная платформа Yandex Cloud представила большое обновление сервиса Yandex Tracker, которое включает более 100 доработок и улучшений, основанных на пожеланиях пользователей. В новой версии сервиса увеличено количество сценариев и появились новые инструменты для эффективного управления проектами. Теперь можно объединять задачи разных отделов компании и в одном месте отслеживать динамику работы команд. Также для пользователей стал доступен новый интерфейс главных страниц сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функции управления проектами

Для управления бизнес-процессами компании через Yandex Tracker в сервисе появилась новая сущность — проект. Это набор задач, которые направлены на достижение общего результата. Проекты могут быть самыми разными: от создания нового продукта или услуги до проведения конференции и ремонта в офисе.

С помощью проектов удобно группировать задачи нескольких команд, работающих над общей целью. В каждом проекте можно назначить ответственного, указать сроки реализации проекта, текущий статус, привязывать диаграмму Ганта для составления календарного плана работ над задачами. Все участники проекта смогут отслеживать прогресс в реальном времени.

Редизайн интерфейса

Редизайн затрагивает основные разделы Yandex Tracker. Обновились навигация по сервису, а также карточки задачи, страницы создания и работы со списками задач. Новую версию интерфейса пользователь может подключить с помощью прямой ссылки или в персональных настройках.

Новая Yandex Wiki

Обновился и сервис Yandex Wiki, который компании могут использовать как базу знаний для своих сотрудников. На Wiki можно хранить, например, описания проектов или рабочие инструкции, выгружать списки задач из Yandex Tracker. У сервиса появился новый UI с возможностью перехода на темную тему и создания обложек для оформления страниц, новая вертикальная навигация по разделам. Новый интерфейс Yandex Wiki можно подключить через личные настройки или по ссылке.

Новый интерфейс Yandex Wiki

Также полностью переработан личный раздел пользователя Wiki, где теперь видны избранные страницы и подписки. Все отобранные страницы можно фильтровать, сортировать, удалять.

Другие обновления

В Yandex Tracker и Yandex Wiki стал доступен встроенный визуальный WYSIWYG-редактор. Теперь пользователи могут оформлять текст без знания разметки Markdown. Работа с текстом становится проще — можно форматировать текст, создавать списки и цитаты через кнопки, а не только через специальный синтаксис.

Также стало проще использовать интегрированный в Yandex Tracker конструктор для создания форм Yandex Forms. Пользователи смогут быстрее создавать шаблоны форм для заведения задач внутри сервиса.

С помощью Yandex Tracker компании могут автоматизировать бизнес-процессы и сделать их прозрачными для всех сотрудников. В нем можно создавать задачи, назначать исполнителей и наблюдателей, писать комментарии и работать с документами. Yandex Tracker помогает анализировать производительность и загрузку команд, отслеживать прогресс их работы, визуализировать данные в виде графиков и таблиц, создавать Agile-доски. Используя внутренние инструменты автоматизации сервиса можно изменять параметры задач при выполнении условий, отправлять типовые комментарии и создавать новые задачи по шаблону.

«Яндекс» самостоятельно разрабатывал сервис с 2012 г. Уже несколько лет он используется для организации работы всех подразделений компании. Именно Yandex Tracker позволил «Яндексу» организовать единую рабочую среду для всех сотрудников и объединить бизнес-процессы компании в одном инструменте.

В 2017 г. Yandex Tracker стал доступен пользователям вне «Яндекса». Сервисом пользуются, например, производитель стройматериалов «Технониколь» и онлайн-школа по работе с данными SkillFactory.