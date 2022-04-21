InfoWatch ARMA обновила линейку продуктов для кибербезопасности АСУ ТП

Новые версии получили программные продукты: InfoWatch ARMA Industrial Firewall, InfoWatch ARMA Management Console, InfoWatch ARMA Industrial Endpoint. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Рост кибератак на предприятия промышленности, антироссийские санкции и, как следствие, уход зарубежных вендоров требует от отечественной ИТ-отрасли скорых и выверенных решений. Одной из приоритетных задач является сокращение рисков информационной безопасности. Российский рынок ИБ-разработки достаточно конкурентоспособен и позволяет закрывать задачи по предотвращению атак. Одним из примеров является комплексная система InfoWatch ARMA, состоящая из трех компонентов для создания эшелонированной защиты технологической сети предприятий, получивших важные обновления.

Сертифицированный промышленный межсетевой экран нового поколения (NGFW) InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.6.1, главной разработкой которой стал модуль потокового антивируса. Установка антивирусных баз происходит автоматически при внедрении системы, в дальнейшей эксплуатации обновление баз осуществляется вручную путем загрузки файла. В новой версии упрощена процедура создания отказоустойчивого кластера. В веб-интерфейсе InfoWatch ARMA Industrial Firewall появилась возможность активации лицензии после установки системы и последующего ее обновления. Помимо этого, в новую версию добавлена функция журналирования событий NAT (Network Address Translation) и действий пользователей.

InfoWatch ARMA Management Console – единый центр управления системой защиты InfoWatch ARMA версии 1.3 обогащен модулем взаимодействия с ГосСОПКА. Функция реализована через интеграцию с личным кабинетом портала НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам). Единый интерфейс позволяет отправлять уведомления в НКЦКИ об инцидентах ИБ, уязвимостях и компьютерных атаках, получать статусы обработки уведомлений от Центра, вести переписку с его сотрудниками, в том числе, для ведения истории по каждому инциденту ИБ. Двухсторонний обмен информацией с центром ГосСОПКА помогает оперативно узнавать об актуальных ИБ-угрозах и получать бюллетени по защите инфраструктуры от них. В новой версии изменилась ролевая модель пользователей, появились преднастроенные группы пользователей с фиксированными правами.

В программном обеспечении, защищающем АСУ ТП от угроз на уровне диспетчерского управления InfoWatch ARMA Industrial EndPoint версии 2.5 появились новые возможности, из которых ключевой является функция антивирусного сканирования файлов. Антивирусной защитой можно управлять как из самого программного продукта, так и из интерфейса InfoWatch ARMA Management Console – удалять инфицированные файлы или информировать о них, обновлять антивирусные базы и т.д.

Технический директор компании InfoWatch ARMA Игорь Душа отметил: «Применение продуктов нашей компании на предприятиях с критической инфраструктурой создает для злоумышленников серьезные барьеры для проникновения в технологическую сеть предприятия и условия, при которых осуществление кибератаки становится практически невозможной. Помимо комплексной безопасности предприятия промышленности получают возможность выполнить 90%, обязательного к исполнению для предприятий с объектами КИИ, технических мер Приказа №239 ФСТЭК России».