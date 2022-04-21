Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов

ИТФ, российское подразделение Italfarmaco, начала проект внедрения Track&Trace-системы для сериализации биологически активных добавок к пище.

Российское подразделение Italfarmaco занимается продвижением товаров для женского здоровья, вспомогательных репродуктивных технологий, а также решением проблем остеопороза.

В ИТФ внедрено облачное решение L4 Utrace Hub для сериализации лекарственных средств. В ходе проекта были также налажены интеграции Utrace Hub с WMS-системой 3PL оператора ОРФЕ, ERP-решением от «1С» и глобальной Track&Trace-системой в Italfarmaco. Сейчас Utrace Hub в автоматическом режиме обрабатывает данные о товарах и отправляет сообщения в ИС МДЛП в полном соответствии с актуальными требованиями законодательства.

В рамках развития проекта принято решение подключить маркировку биологически активных добавок к пище к действующему контуру Utrace Hub. Эксперимент по маркировке БАДов стартовал в августе 2021 г. и продлится до 28 февраля 2023 г. Под его действие попадает продукция, которая имеет свидетельство о государственной регистрации. Таким образом, благодаря Data Matrix кодам покупатели смогут проверить подлинность продуктов и отличить БАДы от товаров пищевой промышленности, маскирующихся под них. После окончания эксперимента сериализация биологически активных добавок станет обязательной.

Utrace планирует развернуть систему маркировки БАДов для ИТФ к сентябрю 2022 г. В ходе проекта будут настроены интеграции с текущим ИТ-ландшафтом компании, а также проведена подготовка к валидации по стандарту GAMP 5.

«На процесс выбора партнера повлиял наш предыдущий опыт работы с Utrace: проект внедрения Track&Trace системы для лекарственных препаратов был реализован всего за 7,5 месяцев, а решение уже более года работает без сбоев и неполадок. Кроме того, Utrace Hub можно оперативно масштабировать на новые категории товаров и настроить все необходимые интеграции. Поэтому мы решили продолжить наше сотрудничество», — сказала Алина Климкина, менеджер по логистике ИТФ.

«Сроки пилотных проектов по сериализации в новых отраслях сдвинулись из-за текущей экономической ситуации. Однако действующие эксперименты продолжаются. Те компании, которые начнут подготовку заранее и успеют отладить все процессы до старта обязательной маркировки, смогут быстро и безболезненно адаптировать бизнес к новым требованиям законодательства», — отметил Константин Иванов, генеральный директор Utrace.