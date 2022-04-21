Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению

ООО «РСХБ-страхование жизни» столкнулось с задачей оцифровать работу с документами и договорами в связи с быстрым ростом компании и потребности поддержки высокой скорости обслуживания клиентов. Для автоматизации сложившихся бизнес-процессов была выбрана платформа Docsvision и СУБД Postgres Pro – стек технологий помог избежать зависимости от импортного программного обеспечения в части работы с документами. Проект внедрения и развития системы электронного документооборота (СЭД) выполняет компания «Эркер», официальный партнер «Доксвижн». Об этом CNews сообщили представители «Доксвижн».

Оцифровка процессов и переход на безбумажный документооборот позволили ускорить взаимодействие подразделений в «РСХБ-страхование жизни». Дополнительно процесс согласования договоров стал прозрачным и контролируемым. Работа с входящими и исходящими письмами, поручениями, служебными записками, организационно-распорядительными документами – все переведено в СЭД. Кроме классической функциональности в части документооборота, решение на базе платформы Docsvision автоматизирует процесс закупок: организует голосование участников закупочного комитета и хранит архив документов по закупкам.

Дополнительно в СЭД происходит согласование страховых актов и их последующее подписание электронными подписями. Соответствующая информация передается в учетную систему компании на базе «1С». Следующий этап развития проекта СЭД на базе платформы Docsvision и СУБД Postgres Pro – создание архива клиентских дел, обращения, договоров, который также будет интегрирован с CRM, «1С» и системой для front-office.

«Проект в ООО “РСХБ-страхование жизни” был интересным с технологической точки зрения. Мы не первый раз настраивали платформу Docsvision для автоматизации внутренних бизнес-процессов и документооборота. Но впервые использовали стек технологий с СУБД Postgres Pro. Результат проекта соответствует нашему опыту, так как мы полностью реализовали возможную функциональность платформы. А заказчик в период вынужденной политики импортозамещения, проводимой в этом году, уже имеет решение, соответствующее всем требования настоящего времени», - отметил Николай Авдюшкин, генеральный директор «Эркер».

***

Компания «Доксвижн» - создатель и разработчик платформы Docsvision, которая предназначена для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Входит в топ-5 BPM-систем (CNews, ноябрь 2020 г.). С 2005 г. клиентами «ДоксВижн» стали более 1500 коммерческих предприятий и государственных организаций в России и странах ближнего зарубежья, в т.ч. Министерство экономического развития России, предприятия «Роснефти», компания «АЛРОСА» и др.