«Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой»

Alphaopen реализовала «бесконтактный доступ» в рамках автоматизированной системы управления зданием

В рамках концепции «Свободные руки» система управления зданием идентифицирует и распознает жителя определенной квартиры на всей территории жилого комплекса и предоставляет ему доступ без физического контакта к инфраструктуре ЖК. Также система определяет сценарии, по которым автоматически отправляет лифт на этаж жителя или в паркинг. В качестве идентификатора используется BLE-ключ в едином мобильном приложении ЖК. Об этом CNews сообщили представители Alphaopen.

Еще одним элементом концепции «Свободные руки» является бесконтактный въезд для автотранспорта посредством распознавания номеров или считывания RFID-меток дальнего радиуса действия.

«Разработанная нами система бесконтактного доступа оказалась особо востребована в условиях пандемии. Конечной целью внедрения таких технологий мы видим создание высокого уровня комфорта и безопасности для жителей», – отметил Александр Казаков, руководитель направления «Интеллектуальные здания» Alphaopen.

Концепция «Свободные руки» является одним из элементов автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ) в жилом комплексе «Береговой», которую реализовала компания Alphaopen на базе собственной программной платформы AlphaLogiс. АСУЗ включает в себя инженерно-техническую инфраструктуру жилого комплекса (СКУД, парковка, видеонаблюдение, домофония, лифтовое оборудование, система учета энергоресурсов, инженерные системы) и информационные системы управляющей компании и застройщика (CRM УК, биллинг, маркетплейс и др.). Предоставление доступа ко всем сервисам и услугам осуществляется в формате единого мобильного приложения.

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Alphaopen – российский разработчик комплексных решений в сфере infrastructure, property и facility management. Интеграционные программные продукты Alphaopen применимы во всех сегментах рынка, для решения самых разнообразных задач: от создания простых систем класса «умный дом», до реализации сложнейших территориально распределенных интегрированных решений в сфере безопасности и инженерии. В портфолио компании имеются кейсы работ для жилой и коммерческой недвижимости, инновационных центров, медицинских учреждений и т.д. Alphaopen входит в состав рабочей группы проекта Минцифры России по выработке стандарта умных многоквартирных домов. Резидент инновационного центра «Сколково».