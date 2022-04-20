Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики

Объединение системных интеграторов Ramax Group и разработчик российской аналитической платформы Polymatica объявляют о заключении партнерского соглашения. Цель сотрудничества – предложить рынку надежные и простые в управлении аналитические решения визуализации и моделирования показателей деятельности компании для поиска точек роста и повышения эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group.

Решения компании «Полиматика» полностью соответствуют требованиям по импортозамещению программного обеспечения и включены в Единый реестр российского ПО.

Современные реалии стимулируют российский бизнес оперативно смещать ориентиры цифровизации в сторону отечественных производителей программного обеспечения, а интеграторов – в кратчайшие сроки адаптировать свою экспертизу под внедрения российских продуктов. Polymatica предоставляет удобные и эффективные инструменты для визуализации показателей деятельности в виде интерактивных дашбордов, исследования любых объемов данных в режиме реального времени и создания аналитических моделей на базе методов машинного обучения. Ramax Group – участник рынка системной интеграции и аналитических решений корпоративного уровня, имеет опыт в работе с ведущими коммерческими и государственными заказчиками страны.

«Сотрудничество с компанией “Полиматика” позволит нам предлагать заказчикам надежные и простые в управлении аналитические решения по созданию отчетов, визуализации данных, аналитике и машинному обучению от российского производителя ПО, – сказал директор по стратегическому развитию компании Ramax Group Николай Кацан. – Одним из важных преимуществ Polymatica является ее открытость – возможность создавать кастомизированные виджеты, добавлять собственные модели и алгоритмы прогнозирования, что позволит точечно расширять базовый функционал платформы для наиболее эффективного решения задач наших заказчиков».

Платформа Polymatica представляет собой Self-Service инструмент, объединяющий три модуля: конструктор отчетов и информационных панелей, усовершенствованный OLAP-сервер для диагностической аналитики больших объемов данных и решение для создания и управления моделями машинного обучения. Ориентация на бизнес-пользователя упрощает развертывание аналитической системы на предприятии, а открытый API и SDK позволяют создавать кастомизированные элементы без участия вендора.

«Продукты Polymatica уже внедрены и используются крупнейшими государственными и корпоративными заказчиками в России: ФНС, Минздрав, ПФ России, “Ростелеком”, “Росатом”, “РН-лояльность”, “Квадра”, – отметил коммерческий директор компании «Полиматика» Григорий Воротынцев. – Мы охватили весь спектр аналитических задач: ключевые показатели можно смотреть на интерактивных дашбордах, детальные данные в режиме реального времени изучать в сводных таблицах и подключать искусственный интеллект для прогнозирования и автоматизации принятия решений. Решение универсальное – подходит для всех отраслей и уровней. Сотрудничество с Ramax Group позволит сфокусировать возможности платформы на удовлетворении конкретных потребностей заказчиков в критически необходимых сегодня российских решениях в области BI и аналитики больших данных. Кроме того, мы совместно с партнером обеспечим оперативное внедрение и локальную техническую поддержку».

Партнерство Polymatica и Ramax Group позволит производить эффективное внедрение «под ключ» технологически развитого отечественного аналитического решения с использованием проектного опыта и наработок ведущего интегратора на рынке.

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Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «Рамакс» работает на российском ИТ-рынке более 25 лет, является крупнейшим ИТ-интегратором в транспортной отрасли России по версии CNews.