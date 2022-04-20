НИТУ «МИСиС» готов отказаться от бумажного документооборота

НИТУ «МИСиС» в 2022 г. запускает цифровые двойники университета – электронные студенческие сервисы, позволяющие полностью отказаться от бумажных документов и сокращающие время их получения с трех дней до пяти минут. Принцип работы аналогичен Госуслугам: обучающийся в личном кабинете подает заявку и получает на почту справку, подписанную электронной квалифицированной подписью. Об этом CNews сообщили представители НИТУ «МИСиС».

Процесс полностью автоматизирован и исключает участие людей и выдачу «аналоговых» документов. Все документы также хранятся в цифровом личном деле. Студенческий документооборот в год – это 38 тыс. справок и заявлений, 5000 приказов, что в бумажном эквиваленте составляет от 118 тыс. листов (более 236 пачек бумаги).

Еще в 2019 г. НИТУ «МИСиС» перешел на электронные зачетные книжки и ведомости. Задача 2022 г. – внедрение цифровых двойников университета для помощи студентам и сотрудникам вуза. В течение года на них перейдет весь документооборот университета. Сервис является уникальной разработкой сотрудников вуза на основе «1C. Университет».

«НИТУ “МИСиС” реализует проект “Цифрового университета”, включающий несколько направлений – внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых инструментов в научных исследованиях и развитие цифровых сервисов для студентов, преподавателей и сотрудников университета, – сказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. – В вузе уже несколько лет успешно работает Студенческий офис, где, в том числе 24/7 с помощью цифровых сервисов, студенты могут узнать расписание и оценки, предложить идеи, задать волнующие вопросы ректорату и многое другое. В 2015 г. наш университет одним из первых в России осуществил цифровизацию приемной кампании, и уже 2021 г. 100% заявлений были поданы через личный кабинет абитуриента на нашем сайте и через сервис Госуслуг».

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НИТУ «МИСиС» – научно-образовательный центр мирового уровня. В университете действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В основе образовательной модели вуза лежит интеграция образования и науки. НИТУ «МИСиС» сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете около 22 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане из 84 стран мира.