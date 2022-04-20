«Магнит» переходит на электронные чеки

Розничная сеть «Магнит» запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 тыс. магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Возможность отказаться от бумажного чека появилась у участников программы лояльности «Магнит» в мобильном приложении. Пользователям в «Настройках» предложена новая функция «Отправлять чек на e-mail». После ее активации при оплате покупок с использованием карты лояльности документ, включающий сумму, состав чека, скидки и начисленные баллы, будет высылаться на электронную почту пользователя. При этом если покупателю будет необходим бумажный вариант, он может изменить настройки в мобильном приложении или обратиться к администратору магазина для получения документа на традиционном носителе.

Цифровые чеки удобнее бумажных: их невозможно потерять, они также хранятся в базе данных ФНС и имеют такую же юридическую силу.

Кроме новой опции для покупателей, компания с марта 2022 г. уменьшила площадь всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них. Только за один месяц это позволило сэкономить 93 тыс. км кассовой ленты, а годовое снижение потребления составит около 1 млн км.

«Чтобы покупатели легко и быстро воспользовались опцией отказа от бумажных чеков мы подготовили всю необходимую инфраструктуру в торговых точках и мобильном приложении. Наши посетители уже сейчас могут помочь снизить воздействие на окружающую среду простым нажатием кнопки перехода на цифровой чек», – сказал Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий розничной сети «Магнит».

«Мы реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Постепенный отказ от бумажных чеков – одна из важных инициатив, которая позволит со временем заметно сократить объем потребления кассовой ленты. Кроме того, мы продолжаем переводить бизнес-процессы на электронный документооборот, благодаря чему за последние три года сэкономили 9500 тонн бумаги, что эквивалентно почти 230 тыс. деревьев. Также мы снижаем использование краски на ней и за три года сэкономили более миллиона тонн чернил», – отметила Надежда Галактионова, руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах России.

Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.