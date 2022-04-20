ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение

Разработчик программных продуктов ELMA и системный интегратор iFellow заключили стратегическое партнерское соглашение по поставке, внедрению и сопровождению Low-code платформ вендора. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

Объединение практик и опыта реализации сложных проектов позволит партнерам не только взаимодополнять экспертизу, но и давать бизнесу мощный стимул в развитии цифровых технологий для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности компаний-клиентов. iFellow обладает многолетней практикой построения BPM-систем на базе продуктов Atlassian, диверсификация портфеля стала логичным следующим шагом развития направления.

Применение Low-code платформ позволяет провести цифровую трансформацию отдельных функциональных направлений без привлечения разработчиков. Это особенно важно ввиду их дефицита на рынке, а также смещения фокуса внимания департаментов на обеспечение работоспособности ИТ-ландшафта и информационной безопасности в новых условиях.

«При подборе вендоров в портфель iFellow мы ориентируемся не столько на их присутствие в Едином реестре российских программ, сколько на зрелость бизнес-процессов партнера, его решений и технической поддержки. ELMA — отличный пример разработчика, который обладает сильными компетенциями и готов сотрудничать с заказчиками enterprise-уровня, что требует особой устойчивости бизнеса. Расширение пула вендоров для iFellow — это стратегическое решение, которое продиктовано потребностями наших клиентов в надежных отечественных платформах», — сказал Александр Молодцов, генеральный директор iFellow.

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ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и используют программные продукты ELMA. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews.

iFellow работает на ИТ-рынке с 2015 г. Основная специализация компании — консалтинг в сфере информационных технологий, комплексная разработка, тестирование и сопровождение ПО, поставки лицензий и оборудования. iFellow сотрудничает с крупнейшими экосистемами компаний: «Сбер», ВТБ, «Альфа-групп», «Газпром», ГК ФСК и др. Резидент Сколково.