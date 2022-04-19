Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») завершило работы по настройке коммуникационной платформы CommuniGate Pro для органов исполнительной власти и муниципальных учреждений региона. Проект осуществлен в рамках реализации политики импортозамещения при технической поддержке компании Axoft, глобального эксперта в области дистрибуции информационных технологий и сервисов. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Волгоградская область активно реализует политику импортозамещения в органах исполнительной власти. Перед сотрудниками ГБУ ВО «ЦИТ ВО» стояла задача по переводу органов исполнительной власти и муниципальных социально-значимых учреждений региона на отечественную коммуникационную платформу.

Специалисты ГБУ ВО «ЦИТ ВО» провели сравнительный анализ отечественных коммуникационных платформ. Итоги тестирования показали, что оптимальная платформа для использования в регионе – это решение на базе платформы CommuniGate Pro. Данный программный продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, имеет оптимальный функционал и производительность: решение совмещает на одной платформе почту, календари, заметки, чаты, работу с файлами, требует минимум системных ресурсов, является гибким в настройках. Поставщик продукта – компания МКТрейд.

«Выбор данной платформы был неслучайным. Перед запуском пилотного проекта мы изучили рынок программных продуктов, выбрали оптимальные решения, запустили пилотирование. Итогом тестирования стал развёрнутый отчет о функциональных возможностях различных платформ, совместимости с уже имеющейся инфраструктурой. Платформа CommuniGate Pro отвечала всем нашим требованиям. Однако мы все понимали, что финальную точку в выборе продукта поставят конкурсные процедуры», – отметила заместитель директора ГБУ ВО «ЦИТ ВО» Татьяна Гнедаш.

Сотрудники ГБУ ВО «ЦИТ ВО» и техническая команда Axoft провели работы по развертыванию и настройке универсальной коммуникационной платформы. «На первом этапе серверы были сконфигурированы в кластер, на них развернуто решение CommuniGate Pro. Далее реализованы работы по настройке почты: произведена интеграция с существующим доменом, настроены параметры отправки/получения почты, установлены сертификаты шифрования, добавлены адресные книги из AD, а также настроена интеграция с другими решениями. На третьем этапе отработан сценарий миграции почтовых ящиков», – сказал Роман Латыпов, руководитель отдела по работе с партнерами компании Axoft.

Платформа CommuniGate Pro развернута на российской операционной системе «Ред ОС» производства компании «Ред софт», которая активно внедряется в регионах страны, в том числе в Волгоградской области. Ранее разработчики этих решений подтвердили их полноценную совместимость.

«У нас накоплена большая экспертиза по миграции госорганов различных регионов на CommuniGate Pro. Тиражирование решения в Волгоградской области прошло успешно и теперь тысячи государственных и муниципальных служащих региона удобно и безопасно могут общаться в единой коммуникационной системе. Уверен, что внедрение CommuniGate Pro стало важным шагом в цифровизации региона и помогло сотрудникам в исполнении их важной работы», – сказал руководитель отдела корпоративных продаж группы компаний CommuniGate Systems Антон Тен.