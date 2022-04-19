«Телесейлз сервис» перевела 80 проектов на облачную версию Naumen Contact Center

Российский аутсорсинговый контакт-центр «Телесейлз сервис» перевел более 80 проектов исходящих звонков в облачную версию Naumen Contact Center. Благодаря решению компания улучшила статистику дозвонов, повысила занятость операторов и сократила количество потерянных вызовов.

Потребность в Naumen Contact Center возникла в связи с запросом одного из ключевых заказчиков «Телесейлз сервис»: крупнейший онлайн-ритейлер нуждался в более высокой степени детализации отчетности по исходящим проектам, а ИТ-решение, которое на тот момент использовалось, не позволяло этого сделать.

«Выбор Naumen Contact Center SaaS был обусловлен широкими возможностями настройки сложных сценариев взаимодействия операторов с клиентами и получения детализированной статистической информации об исходящих кампаниях: как в стандартной отчетности, так и с возможностью прямого подключения к базе данных», — сказал Дмитрий Трафимов, заместитель генерального директора «Телесейлз сервис».

В первый месяц с начала проекта компания «Телесейлз сервис» перевела на обслуживание в Naumen Contact Center более 30 проектов исходящих звонков для своих заказчиков, включающих обзвон клиентов, проведение опросов, телемаркетинг и прочее. В настоящий момент на облачной платформе Naumen запущено более 80 проектов контакт-центра, в том числе исходящие кампании по привлечению и удержанию продавцов на площадке крупнейшего в России онлайн-ритейлера. Количество проектов постоянно растет — к исходящим обзвонам добавилась обработка входящих вызовов.

«Исторически аутсорсинговые контакт-центры были нашими первыми клиентами. Многие крупные игроки этого рынка росли и развивались вместе с нашим решением, которое сейчас занимает лидирующее положение по общему количеству инсталляций в этом сегменте, — сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen. — Облачная версия Naumen Contact Center дает бизнесу новые точки роста в виде сокращения капитальных затрат и уменьшения сроков внедрения новых технологий».